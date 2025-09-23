Последни новини
САС гледа мярката на Благомир Коцев, варненци в подкрепа на кмета си, питат:  „Откога съдът е прокуратура“ (допълнена)

Благомир Коцев – под здрава охрана „да не избяга при децата си“
Съдът  не уважи искаенето на защитата за два съдийски отвода по делото
Софийският апелативен съд разглежда искането за изменение на мярката за неотклонение на задържания кмет на Варна Благомир Коцев, когото  на 12 септември Софийският градски съд остави Коцев в ареста.   Делото се гледа в сградата на закрития  специализиран съд  на ул„ „Черковна“.

Заседанието започна с искане за отвод от  адв. Ина Лулчева на съдия Венелин Иванов,  който е бивш съдия от  Специализирания наказателен съд, както и на председателя на съдебния състав Стефан Илиев,   определен не на принципа на случайно разпределение.

Прокуратурата оспорва исканията, съдът  се оттегли и след кратко съвещание отхвърли исканията  за отвод като „неоснователни“.

Защитата предостави на съда и извлечение от изявлението на бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов, че показанията му са взети под натиск и приемането им като обвинение към Коцев би следвало да се счита за манипулация.

 Днешното  заседание на Апелативния съд  се провежда  след два отвода на съдии. Първо това направиха апелативните съдии Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров. Мотивът им беше свързан с негативната, по думите им кампания, която се води срещу всеки ангажиран като съдия по делото.

Два дни след това друг съдия от Апелативния съд Георги Ушев, част от втория състав, определен да гледа делото за мярката, също си направи отвод. Неговите съображения бяха, че имал неблагополучия с кантората, която защитава варненския кмет.

Оказа  се , че твърдението на съдията е твърде пресилено –  сигнал да му  бъде наложено наказание е имало, но той не е пречел на Ушев  без да си прави отвод,  да се  произнася по дела,  по които се е  явявал адвоката от кантората „Доковска, Атанасов и съдружници“,   поискал санкционирането му.   

След отвода на съдия Георги Ушев,  съдебният съства е в състав:  председател  съдия  Стефан Илиев и членове   Венелин Иванов и  Маргаритка Шербанова (докладчик).

Вчера  бившият заместник кмет на Варна Диан Иванов  с пост във Фейсбук отново потвърди, че  показанията му пред КПК  са дадени под натиск и заплаха, но още не е разпитван от прокуратурата за това.

Той е категоричен, че в показанията си не е уличавал Благомир Коцев в престъпление.

Снощи във Варна се проведе поредният, десети по ред, протест в подкрепа на Коцев с искане за освобождаването му, предаде БГНЕС.  Десетки жители на града се събраха на централни улици, а част от бул. „Мария Луиза“ бе блокиран за движение. Гражданите скандираха „Свобода“ и „Варна за Благо“, както и „Пеевски в затвора“. Бяха издигани плакати с изобразен символ на забранителен знак със зачеркната главна бука „Д“ – препратка към държавата с главно „д“, Пеевски заплаши да прави. Нa протеста бе и съпругата нa Благомир Коцев, заедно със сина им, допълни  БНР.

На място имаше близо 40 полицейски служители, които следяха за реда по време на демонстрацията, съобщава „Сега“.

От протеста на гражданите снощи.

„Варненският кмет е съвременният политически затворник. Няма никакви доказателства срещу този човек, едно на ръка. Второто, което е – мярката за задържане под стража не е наказание. (…) Това е репресия.  Управляващите узурпираха репресивната власт и се разправят с опозицията. Днес съм тук с всички приятели заедно да изразим своето отношение към този начин на упражняване на властта. В демократична България днес по този начин да се действа е недопустимо“, заяви Атанас Атанасов, заместник-председател на Народното събрание, депутат от „Демократична България“.

Към 19,30 часа участващите в акцията застанаха пред сградата на Съдебната палата. Фасадата ѝ бе облепена с лозунги, сред които:

„Откога съдът е прокуратура“, „Oсвободете политическите затворници“.

