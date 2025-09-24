Зам.-министър Мечкунова: МП работи по транспониране на директивата срещу SLAPP-делата

Share Facebook

„Министерството на правосъдието (МП) работи по транспониране на Директивата за защита срещу неоснователни съдебни производства (анти-SLAPP), като част от нашия ангажимент за утвърждаване на свободата на изразяване и гарантиране на правната сигурност на представителите на медиите“.

Това заяви заместник-министър Михаела Мечкунова на среща с представители на Платформата за защита на журналистите на Съвета на Европа, обединяваща 15 международни неправителствени организации. Сред тях са Европейският център за свобода на пресата и медиите, Репортери без граници, Европейска федерация на журналистите, Асоциация на европейските журналисти и др.

„Вашето присъствие тук е израз на общата ни ангажираност към защитата на свободата на изразяване, сигурността на журналистите и демократичните принципи, които стоят в основата на СЕ“, категорична бе Мечкунова.

По време на срещата се обсъди подготовката на националното законодателство срещу явно неоснователните искове или производства, насочени срещу участието на обществеността (известни като SLAPP дела или дела-шамари).

Зам.-министър Мечкунова информира, че това не е единственият принос на МП по темата за свободата на изразяване. Тази година по предложение на министерството, Народното събрание намали минималните наказания (глоби) за престъпленията „обида“ и „клевета“ в Наказателния кодекс (НК), с които бе довършена законодателната реформа в изпълнение на поредица постановени от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъдителни решения срещу България за нарушения на свободата на изразяване на мнение (чл. 10 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи). По делата „Божков“ и „Касабова“ – двама журналисти, осъдени за клевета, ЕСПЧ установи нарушения включително заради наложените прекомерни санкции.

През 2023 г. законодателят вече прие голяма част от необходимите изменения в НК, които предвидиха освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание, когато обект на обида или клевета е орган на власт; заличени бяха специалните състави за обида и клевета на длъжностни лица; намалиха се долните граници на глобите за квалифицираните състави на двете престъпления, съответно на 500 лв. и 1000 лв.

Представителите на платформата изтъкнаха, че за 10-те години съществуване са били сезирани с 42 сигнала от България за заплахи пред свободата на медиите и сигурността на журналистите, като 8 от случаите вече са разрешени. Това е 1/5 от случаите и е доста висок показател, отчетоха гостите. Критиката към страната ни обаче е за тревожната тенденция за физически посегателства над журналисти.

Ние работим с всички, имащи отношение към проблема, за да постигнем поставените цели, отговори зам.-министър Мечкунова.