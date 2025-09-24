Последни новини
Home / Без категория / „Политико“ : „Обнови Европа“ поиска ЕК да спре 653 млн. евро на България заради репресиите над варненския кмет

„Политико“ : „Обнови Европа“ поиска ЕК да спре 653 млн. евро на България заради репресиите над варненския кмет

24.09.2025

Валери Айе, председатела на либералната група „Обнови Европа“

В сряда  пореден състав на Софийския апелативен остави в ареста Благомир Коцев не защото прокуратурата представи  солидни доказателства за  обвинението му  в  корупция, а защото бил кмет и на свобода  може да извърши нови престъпления. В същото време казусът „Коцев“ прескочи границата и има потенциал да засегне нелицеприятно държавата.   

Евродепутатите от „Обнови Европа“ поискаха Европейската комисия да спре плащанията към България заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев, който принадлежи към тяхната партия, съобщи „Политико“.

Председателката на либералната група „Обнови Европа“ в Европейския парламент Валери Айе изпрати писмо до Европейската комисия, в което заявява, че българското правителство използва независимата антикорупционна комисия за политически цели.

По думите на Айе, Комисията за противодействие на корупцията е превърната в инструмент за натиск върху опозиционни фигури. Според нея така се подкопават заложените в Плана за възстановяване гаранции за независимост на институциите. Това става в момент, когато Комисията разглежда искането на България за изплащане на нов транш от 653 милиона евро по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Като председател на групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент се обръщам към вас, за да изразя нашите дълбоки притеснения за спазването на условията по Механизма за възстановяване и устойчивост от страна на България. Европейският съюз го създаде, за да финансира демократични реформи, а не да улеснява политически репресии. Въпреки това, България в момента иска отпускане на 653 милиона евро, докато самият показател, предназначен да гарантира институционален напредък – създаването на независима антикорупционна комисия, е бил фундаментално подкопан„, пише Айе и посочва като най-тревожно доказателство лишаването от свобода на Благомир Коцев заедно с още трима опозиционни представители.

Това не е история за успех в борбата с корупцията, а точно нейната противоположност. Показател, създаден, за да гарантира институционална независимост, се използва като оръжие за неутрализиране на демократично избрана опозиция чрез политизирано прилагане на закона. Това е пряка атака срещу демократичните ценности, които стоят в основата на европейския проект“, пише още в писмото.

В него се посочва още, че Варна надхвърля ролята си на българска община.

Градът функционира като стратегически център на НАТО в Черно море, източна морска врата на ЕС и основна цел на руските операции за влияние. Системното подкопаване на демократичното управление в администрацията на Коцев дестабилизира институционалната цялост на град, в който Москва би извлякла максимална стратегическа полза от политически хаос. Антикорупционна комисия, финансирана от ЕС, която улеснява отстраняването на демократично избраното ръководство на Варна, не представлява просто провал в националното управление, а пряка заплаха за архитектурата на сигурността в Европа“, е категорична Айе.

