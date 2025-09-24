Прокурската колегия потвърди пред Талева, че Борислав Сарафов бил легитимен и.ф. главен прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) намери повод потвърди да затвърди становището си, че Борислав Сарафов остава и. ф. главен прокурор на Република България.

Повод за реакцията е искане на разследващия прокурор Даниела Талева до колегията по сигнал, че и.ф Сарафов незаконно заема поста и.ф. галев прокурор след 21 юли, съобщи ВСС.

По случая е започнала проверка, в рамките на която тя е поискала заверен препис от пълния стенографски протокол от заседанието на ПК на ВСС от 9 юли.

Талева е отправила искане за предоставяне на заверен препис от протокол на Прокурорската колегия от 9 юли 2025 година, съдържащ информация за проведеното обсъждане относно приложението на разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Посочва, че след ва мавадата, се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на условието, че : едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от шест месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите.

В тази връзка ВСС съобщи:

Решенията на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет са взети във връзка с писмо от Даниела Талева – прокурор във Върховна касационна прокуратура, изпълняваща функциите на прокурор за разследване на престъпления извършени от главния прокурор или от заместник на главния прокурор. Тя е отправила искане за предоставяне на заверен препис от протокол на Прокурорската колегия от 09.07.2025 г., съдържащ информация за проведеното обсъждане относно приложението на разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ.

С решения от днес, Прокурорската колегия установи, че Борислав Сарафов е определен за изпълняващ функциите „главен прокурор на Република България“ по силата на влязъл в сила административен акт – решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 21/16.06.2023 г., т. 1.1. Колегията прие за неприложима разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ спрямо възникналото правоотношение по силата на влязлото в сила нейно решение по протокол № 21/16.06.2023 г.

Прокурорската колегия потвърди своето решение от 16.06.2023 г., с което, считано от същата дата, Борислав Сарафов е определен, на основание чл. 175, ал. 4, изр. второ от ЗСВ, за изпълняващ функциите „главен прокурор на Република България“ до встъпването в длъжност на нов главен прокурор на Република България.

В този смисъл Прокурорската колегия не намира основания да открие административно производство за нов изпълняващ функциите „главен прокурор на Р България“. Решенията на колегията могат да се обжалват пред ВАС в 14 – дневен срок.

В съобщението е посочено още, че изборените решения и извлечение от пълния стенографски протокол от заседанието на Прокурорската колегия на ВСС, проведено на 09 юли 2025 г. ще бъдат предоставени на прокурор Талева.

На 21 януари т.г. влязоха в сила промени в ЗСВ, м което бе посочено, че: „При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите“.

За разлика от съдийската колегия, която прие, че трябва да бъде определен нов представлящ на поста председатела на ВАС, Прокурорската колегия прие, че промените не засягат Борислав Сарафов и не назнчи нов и. ф. главен прокурор.

Няма как да се преуредят заварени правоотношения, които са от преди влизането в сила на промените в закона предвид липсата на изричната преходна разпоредба, която да даде обратно действие. Решението на Прокурорската колегия за определяне на Борислав Сарафов за и.ф. главен прокурор е съобразено с действащото към онзи момент законодателство, предвид това чл. 173, ал. 15 от ЗСВ не е относима към решението от 16 юни 2023 г. Тази норма е само за нововъзникнали обществени отношения“, смята Огнян Дамянов.

На различно мнение от това на извън мандатните членове на прокурорската колегия, са множество специалисти от правната общност.

Те смятат, че един зaĸoн ce тълĸyвa cпopeд вoлятa нa зaĸoнoдaтeля, ĸoятo в cлyчaя e яcнa – тя e изpичнo изявeнa, ĸaĸтo в мoтивитe нa зaĸoнoпpoeĸтa, oт тpибyнaтa нa HC, oт пpoвeдeния дeбaт, чe пpoмянaтa ce пpaви, зa дa нe мoжe ниĸoй дa e пoвeчe oт 6 мeceцa и. ф. глaвeн пpoĸypop, вĸлючитeлнo и Бopиcлaв Capaфoв. Категорични са, че тълĸyвaнeто на ПК e пълeн нoнceнc, а след 21 юли по силата на закона Сарафов трябва да е освободил кабинета на главния прокурор, който продължава да обитава незаконно след 21 юли.