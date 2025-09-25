Снимка: БГНЕС
„ С подаването на сигнали  не бива да се спекулира, защото са много малко хората, пък и много малко са основанията  да имаме доверие, че когато подадем някъде сигнал, той ще бъде разследван.   Още повече когато става дума за човек от опозицията, заяви адвокат Лулчева пред БТВ.

И аз,  използвайки темата, искам пак да се върна към тези две дела, за които аз твърдя, че са политически. И по двете дела („Барбутов“ и „Коцев“ б.а) пред прокуратурата са  заявени данин, че има извършено престъпление  от инспектори от Комисията за противодействие на корупцията. По едното дело едната обвиняема (Соня Клисурска па „Барбутов“ б.а.) го е написала , по другото дело това  казва един свидетел с молба до прокуратурата да го разпита ( Диан Иванов, бивш зам. кмет на Варна б.а)

Това е ясен сигнал“, коментира адвокат Лулчева.

„Доказателствата по делото срещу Коцев са твърдания на Пламенка Димитрова и Диан Иванов.

Иванов обаче заяви:   „аз съм казал неистина“ под натиск.  В правото лъжесвидетелстването се наказва.  Но също така има хипотеза,   разписана в закона,  че ако се откажеш, преди да са ползвани твоите показания  за решаване на делото,  не се носи отговорност, поясни Лулчева.

Тоест прокуратурата най-малко първо трябва  даде възможност наДиан Иванов да каже истината и второ трябва да разследва престъпление,  за което знае – (оказваният натиск б.а.). Прокуратурата е длъжна да направи това“ , каза тя.

Самият Диан Иванов  публично  оповести , че не подкрепя показанията на Пламенка Димитрова и използането им с таказа насоченост е манипулация.

Не се разследват сигнали, когато прокуратурата няма интерес да установи престъпление. Две са линиите, на които тя рябав да реагира- от една страна, ако иска да установи истината по делото, защото това и е работата.  

И добави:

Те нито престъплението разследват, нито искат по делото на Коцев да разберат каква е истината. Защото ако ги интересуваше, щяха да го разпитат. Преди 10 месеца нищо не правят. Нищо не се е случило между ноември и юли. Това е в пълно противоречие с правото и със закона“.

По думите й,   ако съдът започне да се страхува от това, че гражданите не харесват актовете му  и ги обсъждат, значи ние нямаме съд.

