По рано задържаният кмет на Варна в телефонно интервю за изданието „Политико“ Коцев заяви, че „някои хора“ са го предупреждавали да погледне какво е станало в Турция, където опозиционният кмет на Истанбул също е арестуван.

“Всичко, което е говорено между нас ( с Благомир Коцев б.а), е адвокатска тайна и аз не бих могла да го споделям “, коментира Лулчева въпрос за натиска, за който Благомир Коцев твърди, че му е оказван.

Арестът му се превърна във фокус на нарастваща критика от страна на европейските либерали. Лидерът на групата „Обнови Европа“ Валери Айе нарече случая „институционална перверзия“ и настоя за замразяване на европейското финансиране към България.

Той предупреди, че случващото се в България напомня на сценарии извън Съюза, включително репресиите срещу опозиционни кметове в Турция.

„ С подаването на сигнали не бива да се спекулира, защото са много малко хората, пък и много малко са основанията да имаме доверие, че когато подадем някъде сигнал, той ще бъде разследван. Още повече когато става дума за човек от опозицията, заяви адвокат Лулчева пред БТВ.

И аз, използвайки темата, искам пак да се върна към тези две дела, за които аз твърдя, че са политически. И по двете дела („Барбутов“ и „Коцев“ б.а) пред прокуратурата са заявени данин, че има извършено престъпление от инспектори от Комисията за противодействие на корупцията. По едното дело едната обвиняема (Соня Клисурска па „Барбутов“ б.а.) го е написала , по другото дело това казва един свидетел с молба до прокуратурата да го разпита ( Диан Иванов, бивш зам. кмет на Варна б.а)

Това е ясен сигнал“, коментира адвокат Лулчева.

„Доказателствата по делото срещу Коцев са твърдания на Пламенка Димитрова и Диан Иванов.

Иванов обаче заяви: „аз съм казал неистина“ под натиск. В правото лъжесвидетелстването се наказва. Но също така има хипотеза, разписана в закона, че ако се откажеш, преди да са ползвани твоите показания за решаване на делото, не се носи отговорност, поясни Лулчева.

Тоест прокуратурата най-малко първо трябва даде възможност наДиан Иванов да каже истината и второ трябва да разследва престъпление, за което знае – (оказваният натиск б.а.). Прокуратурата е длъжна да направи това“ , каза тя.

Самият Диан Иванов публично оповести , че не подкрепя показанията на Пламенка Димитрова и използането им с таказа насоченост е манипулация.

„Не се разследват сигнали, когато прокуратурата няма интерес да установи престъпление. Две са линиите, на които тя рябав да реагира- от една страна, ако иска да установи истината по делото, защото това и е работата.

И добави:

„Те нито престъплението разследват, нито искат по делото на Коцев да разберат каква е истината. Защото ако ги интересуваше, щяха да го разпитат. Преди 10 месеца нищо не правят. Нищо не се е случило между ноември и юли. Това е в пълно противоречие с правото и със закона“.

По думите й, ако съдът започне да се страхува от това, че гражданите не харесват актовете му и ги обсъждат, значи ние нямаме съд.