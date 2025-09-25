Адв. Методи Лалов предложи помощ на „безспорната“ Лулчева по делото „Коцев“, малко агресия няма да навреди, смята той

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

По делото е видна съдебна репресия, която е въпрос на страх и на влияние, казва бившият съдия

Предложих безплатна правна помощ на Благомир Коцев, помощ на защитата и това не е пиар ход. Това каза пред БНР адвокат Методи Лалов, бивш предаседател на Софийски районен съд и граждански кандидат за главен прокурор.

„Това е формата, в която мога да участвам. Не намирам дефицити в правната защита, осъществявана от адвокат Ина Лулчева, безспорен авторитет в адвокатурата и в наказателното право.

Моят подход, включително агресивен, включително реториката, която имам в зала, щяха да добавят стойност на тази защита“, уточни той и прогнозира, че Коцев ще излезе, ако има адекватна гражданска реакция.

Лалов определи като голословни изказаните от съда опасения, че Коцев може „да извърши друго престъпление, тъй като все още е кмет на Варна“:

„Това разследване е на 10 месеца, тази прокуратура докога да я чакаме да извърши каквото и да било. … Ако правите заключение, че той може да извърши бъдещо престъпление, трябва да е на базата на данни, на доказателства от миналото. … Това е съдебен произвол, граничещ с фашизъм. Не може така, господа съдии, как не ви е срам да правите това нещо. Васил Божков е на свобода с 18 обвинения, включително за убийство, за финансови измами, за опит за изнасилване. … Тук е видна съдебна репресия, която е въпрос на страх и на влияние, ако е и въпрос на глупост, да си вземат чантичките и да си заминават. … Коцев няма причина да е в ареста. … Това е арест за политическа употреба„.

Според юриста трябва да бъдат известни поименно съдиите, които се занимават с дела, към които има голям обществен интерес.

Методи Лалов съобщи, че в четвъртък, 25 септември, от 15 часа организират с БОЕЦ протест пред централата на „ДПС-Ново начало“, на улица „Врабча“ 23.

Във връзка с внесеното от него и БОЕЦ съобщение до Софийската градска прокуратура за извършено престъпление от общ характер от народния представител и лидер на ДПС-НН Делян Пеевски, адвокатът коментира:

„Със сигнала за хулиганство на Пеевски ще видим прокуратурата в каква роля ще влезе. Ако изпълни закона, трябва да обвини Пеевски. Ако се подчини и му разпъне чадър, още веднъж ще се разобличи и гражданите го знаят – още и още, докато накрая се счупи“.