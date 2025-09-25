Последни новини
Home / Законът / Адв. Методи Лалов предложи помощ на „безспорната“ Лулчева по делото „Коцев“, малко агресия няма да навреди, смята той

Адв. Методи Лалов предложи помощ на „безспорната“ Лулчева по делото „Коцев“, малко агресия няма да навреди, смята той

De Fakto 25.09.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 464 Прегледа

Defakto.bg
Адвокат Методи Лалов

По делото е видна съдебна репресия, която е въпрос на страх и на влияние, казва бившият съдия

Предложих безплатна правна помощ на Благомир Коцев, помощ на защитата и това не е пиар ход.  Това каза пред БНР адвокат Методи Лалов, бивш предаседател на Софийски районен съд и   граждански кандидат за главен прокурор.

Това е формата, в която мога да участвам. Не намирам дефицити в правната защита, осъществявана от адвокат Ина Лулчева, безспорен авторитет в адвокатурата и в наказателното право. 

Моят подход, включително агресивен, включително реториката, която имам в зала, щяха да добавят стойност на тази защита“, уточни той и прогнозира, че Коцев ще излезе, ако има адекватна гражданска реакция.

Лалов определи като голословни изказаните от съда опасения, че  Коцев може „да извърши друго престъпление, тъй като все още е кмет на Варна“:

„Това разследване е на 10 месеца, тази прокуратура докога да я чакаме да извърши каквото и да било. … Ако правите заключение, че той може да извърши бъдещо престъпление, трябва да е на базата на данни, на доказателства от миналото. … Това е съдебен произвол, граничещ с фашизъм. Не може така, господа съдии, как не ви е срам да правите това нещо. Васил Божков е на свобода с 18 обвинения, включително за убийство, за финансови измами, за опит за изнасилване. … Тук е видна съдебна репресия, която е въпрос на страх и на влияние, ако е и въпрос на глупост, да си вземат чантичките и да си заминават. … Коцев няма причина да е в ареста. … Това е арест за политическа употреба„. 

Според юриста трябва да бъдат известни поименно съдиите, които се занимават с дела, към които има голям обществен интерес.

Методи Лалов съобщи, че в четвъртък, 25 септември, от 15 часа организират с БОЕЦ протест пред централата на „ДПС-Ново начало“, на улица „Врабча“ 23.

Във връзка с внесеното от него и БОЕЦ съобщение до Софийската градска прокуратура за извършено престъпление от общ характер от народния представител и лидер на ДПС-НН Делян Пеевски, адвокатът коментира:

„Със сигнала за хулиганство на Пеевски ще видим прокуратурата в каква роля ще влезе. Ако изпълни закона, трябва да обвини Пеевски. Ако се подчини и му разпъне чадър, още веднъж ще се разобличи и гражданите го знаят – още и още, докато накрая се счупи“.

 

About De Fakto

Проверете също

При задържане, съдът е единственият, който може да защити законността от произвол на „премного“ овластения прокурор

Андрей Янкулов В правните среди текат дискусии какво може и не може съдът в производството …

Близо 100 върховни съдии от ВАС отказаха да посочат и.ф. шеф на съда и върнаха избора във ВСС

Близо 100 върховни административни съдии отказаха да си посочат временен шеф и върнаха топката на ВСС, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване