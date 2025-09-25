Близо 100 върховни съдии от ВАС отказаха да посочат и.ф. шеф на съда и върнаха избора във ВСС

Близо 100 върховни административни съдии отказаха да си посочат временен шеф и върнаха топката на ВСС, който да назначи и.ф. председател на Върховния административен съд.

„Пленумът на ВАС отклони заради липсата на компетентност с 90 гласа „за“ и три „против“ предложението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да направи предложение за определяне на нов изпълняващ функциите ръководител на съда“, съобщиха от институцията.

От съда посочват, че правомощията на Пленума на ВАС са само да изслушва кандидатите за председател и да изразява становище по кандидатурите. По Закона за съдебната власт (ЗСВ) Пленумът няма правомощие да посочва и.ф. административен ръководител, той може да издига само кандидатури, но при вече открита процедура за избор. Към настоящия момент няма открита процедура. В правомощията на ВСС е да определи изпълняващия функциите председател на съда, се посочва в позицията на ВАС.

След сегашния отказ на Пленума на ВАС, Съдийската колегия ще трябва да определи изпълняващ функциите на председател на ВАС.

На 15 юли 2025 г. мнозинството в Съдийската колегия отправи искане ВАС да свика Пленум, който да предложи и.ф. председател. Това се случи скорор след Прокурорската колегия реши, че Борислав Сарафов ще продължава да е и..ф. главен прокурор, независимо, че на 21 юли 2025 г. изтиче 6-месечният срок по чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Разпоредбата влезе в сила на 21 януари 2025 г. и гласи: „При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите“.

Георги Чолаков, като Сарафов, също е „заварен случай“. Той спорно беше назначен за временен ръководител на Върховния административен съд след края на 7-годишния му мандат начело на съда, на 12 ноември 2024 г., т.е. също преди влизането в сила на новата разпоредба на ЗСВ.

За ралика от Прокурорската колегия, Съдийската колегия прие, че няма основания да не прилага промените в Закона за съдебната власт. Така от 22 юли 2025 г. старшият зам.шеф Мариника Чернева и зам. председателя Любомир Гайдов поеха ръководстото на съда, а Чолаков излезе в отпуск до 30 септември.