Публикуването в интернет на имена на спортисти, нарушили антидопинговите правила, противоречи на ПЕС

Според Генерален адвокат Spielmannне принципът на пропорционалност налага да се отчитат конкретните

обстоятелства във всеки отделен случай

Случаят

Четирима професионални спортисти, нарушили антидопинговите правила1 , оспорват2 пред австрийски съд извършеното3 или предстоящото4 онлайн публикуване на техните имена, спортна дисциплина, период и основания на изключване от участие в спортни събития на уебсайтовете на австрийския Независим орган за борба с допинга (наричан по-нататък „NADA Austria “) 5 и на Антидопинговата правна комисия на Австрия (наричана по-нататък „ÖADR“) 6

. В Австрия такова публикуване е предвидено по закон, с който се цели, от една страна, възпиране на нарушаването от спортистите на антидопинговите правила и следователно предотвратяване на употребата на допинг в спорта. Същевременно, от друга страна, се цели предотвратяване на заобикалянето на антидопинговите правила чрез информиране на всички лица, които биха искали да спонсорират или наемат даден спортист, дали същият не е лишен от състезателни права.

В разглеждания случай четиримата спортисти твърдят, че това публикуване противоречи на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)7

Заключение на ген. адвокат.

В заключението си генералният адвокат Dean Spielmann извършва анализ на текста, контекста и целите на ОРЗД9 и изразява сериозни съмнения дали постигането на преследваните цели налага разглежданото публикуване.

Чрез поименно публикуване само на съответните спортни организации и федерации, както и например чрез псевдонимизирано публикуване в интернет посочените две цели биха могли според генералния адвокат да се постигнат по начин, който по-малко засяга защитата на личните данни и повече зачита принципа на свеждане на данните до минимум.

Освен това съчетаването на отделните признаци на публикуването (поименно, неограничено, систематично и автоматично) би могло да доведе при определени обстоятелства до намеса в правата на защита на личните данни на съответните лица, която не отговаря на изискванията за постигане на баланс на различните интереси.

С оглед на това генералният адвокат смята, че задължение за публикуване на лични данни като разглежданото е допустимо само ако — в конкретните обстоятелства в дадения случай — е пропорционално с оглед на преследваните цели за възпиране на нарушаването и предотвратяване на заобикалянето на антидопинговите правила.

Запитващият австрийски съд10 следва да провери дали това е пропорционално с оглед на преследваните цели за възпиране на нарушаването и предотвратяване на заобикалянето на антидопинговите правила.

Запитващият австрийски съд10 следва да провери дали това е така, посочва генералният адвокат.

1 Съгласно установеното от ÖADR или Независимата арбитражна комисия, Австрия (USK), вж. бележка под линия 6.

2 След отхвърлянето на исканията им до NADA Austria и ÖADR, и както и на жалбите им пред австрийския Орган за защита на данните.

3 ÖADR публикува и съответната забранена субстанция, без това да се изисква от закона.

4 Според генералния адвокат не може да се изключи възможността евентуална жалба пред надзорен орган по смисъла на Общия регламент

относно защитата на данните (ОРЗД) да бъде приета за допустима, въпреки че към момента на подаване на разглежданата жалба личните

данни на един от жалбоподателите все още не са обработени, като обаче обработката им не може да се счита за чисто хипотетична.

5 NADA Austria е дружество с ограничена отговорност за общественополезна дейност, което изпълнява функциите на независим орган за

борба с допинга.

6 ÖADR е независима обществена комисия, която провежда антидопингови процедури, т.е. дисциплинарни процедури за компетентната

спортна федерация в съответствие с действащите антидопингови правила на съответната международна спортна федерация. Решенията на

ÖADR подлежат на преразглеждане от USK.

7 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във

връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ

регламент относно защитата на данните).

8 По-рано Съдът отхвърли като недопустимо подаденото от USK преюдициално запитване (вж. решение от 7 май 2024 г., Nada и др., C-115/22

и прессъобщение № 80/24).

9 В този анализ генералният адвокат стига до извода, че ОРЗД е приложим към разглежданото публикуване. Последното би могло да доведе

до разкриване на здравни данни, ако посочва наименованието на забранената субстанция. В зависимост от тежестта на наложеното

наказание публикуването му би могло да доведе до разкриване и на лични данни, свързани с присъди и нарушения. И в двата случая

данните следва да се ползват с по-силна защита.

10 Генералният адвокат освен това счита, че преди да престъпи към дадено обработване на лични данни, администраторът на данни —

каквото качество има както NADA Austria, така и ÖADR — трябва да прецени дали е постигнат баланс на засегнатите интереси, ако ОРЗД