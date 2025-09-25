Румен Радев: Важно е да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Делян Пеевски

Важно е да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Делян Пеевски. Неговите действия са срам за всяко демократично общество, каза президентът Румен Радев .

„Пеевски и неговият метод на действие са срам за всяко демократично общество. Не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него, какъвто е самият мандатоносител. Да си негов обслужващ персонал и шут в Народното събрание, до каквато роля за съжаление се сведоха ръководствата на някои от политическите сили. Да склониш да бъдеш негова бухалка в държавния апарат. Да загърбиш достойнството и името си под съблазънта на моркова и страха от тоягата. Да измениш на журналистическия си дълг и да превърнеш своята медия в рупор на задкулисието“, коментира Радев пред журналисти в Стара Загора.

По думите му „един ден, когато амбициите на Делян Пеевски да погълне цялата държава се сринат заради собствената му наглост, много хора ще се срамуват, че днес изпълняват слугинска роля“.