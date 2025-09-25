Румен Радев: Важно е да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Делян Пеевски

Важно е да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Делян Пеевски. Неговите действия са срам за всяко демократично общество, каза президентът Румен Радев.
„Пеевски и неговият метод на действие са срам за всяко демократично общество. Не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него, какъвто е самият мандатоносител. Да си негов обслужващ персонал и шут в Народното събрание, до каквато роля за съжаление се сведоха ръководствата на някои от политическите сили. Да склониш да бъдеш негова бухалка в държавния апарат. Да загърбиш достойнството и името си под съблазънта на моркова и страха от тоягата. Да измениш на журналистическия си дълг и да превърнеш своята медия в рупор на задкулисието“, коментира Радев пред журналисти в Стара Загора.
По думите му „един ден, когато амбициите на Делян Пеевски да погълне цялата държава се сринат заради собствената му наглост, много хора ще се срамуват, че днес изпълняват слугинска роля“.
Необходима е нормативна промяна, която да стимулира министерството на отбраната да взаимодейства с българското военно производство при развой и придобиването на дронове. Това заяви президентът Румен Радев на полигона „Люляк“ край Стара Загора, където наблюдава състезание с оператори на безпилотни летателни системи на сухопътните войски.
„Безпилотните системи придобиват все по важно място в изграждането на съвременните отбранителни способности и е необходимо неотложна нормативна промяна, която да стимулира МО да взаимодейства с българската отбранителна индустрия в процесите на развой и придобиване на такива системи“, каза държавният глава по повод плановете Европа да изгради своеобразна стена срещу дронове.