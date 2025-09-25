Последни новини
Home / Гостува ни / Румен Радев: Важно е да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Делян Пеевски

Румен Радев: Важно е да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Делян Пеевски

De Fakto 25.09.2025 Гостува ни, Законът Напишете коментар 152 Прегледа

Defakto.bg
Президентът Румен Радев

Важно е да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Делян Пеевски. Неговите действия са срам за всяко демократично общество, каза президентът Румен Радев.

„Пеевски и неговият метод на действие са срам за всяко демократично общество. Не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него, какъвто е самият мандатоносител. Да си негов обслужващ персонал и шут в Народното събрание, до каквато роля за съжаление се сведоха ръководствата на някои от политическите сили. Да склониш да бъдеш негова бухалка в държавния апарат. Да загърбиш достойнството и името си под съблазънта на моркова и страха от тоягата. Да измениш на журналистическия си дълг и да превърнеш своята медия в рупор на задкулисието“, коментира Радев пред журналисти в Стара Загора.
По думите му „един ден, когато амбициите на Делян Пеевски да погълне цялата държава се сринат заради собствената му наглост, много хора ще се срамуват, че днес изпълняват слугинска роля“. 

Необходима е нормативна промяна, която да стимулира министерството на отбраната да взаимодейства с българското военно производство при развой и придобиването на дронове. Това заяви президентът Румен Радев на полигона „Люляк“ край Стара Загора, където наблюдава състезание с оператори на безпилотни летателни системи на сухопътните войски.

„Безпилотните системи придобиват все по важно място в изграждането на съвременните отбранителни способности и е необходимо неотложна нормативна промяна, която да стимулира МО да взаимодейства с българската отбранителна индустрия в процесите на развой и придобиване на такива системи“, каза държавният глава по повод плановете Европа да изгради своеобразна стена срещу дронове.

About De Fakto

Проверете също

При задържане, съдът е единственият, който може да защити законността от произвол на „премного“ овластения прокурор

Андрей Янкулов В правните среди текат дискусии какво може и не може съдът в производството …

Близо 100 върховни съдии от ВАС отказаха да посочат и.ф. шеф на съда и върнаха избора във ВСС

Близо 100 върховни административни съдии отказаха да си посочат временен шеф и върнаха топката на ВСС, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване