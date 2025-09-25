 Втори ден Народното събрание не заседава поради липса на кворум

Последни новини
25.09.2025

Втори ден парламентът няма да заседава поради липса на кворум.Председателят на Народното събрание Наталия Киселова закри днешното заседание след втори неуспешен опит за започване на работа.

При първият опит не се регистрираха от ПП-ДБ, „Възраждане“, Алианс за права и свободи, МЕЧ  и „Величие“.

Председателят на парламента Наталия Киселова констатира, че са се Регистрирали  104 народни представители и обяви втори опит след  „15 минути“.

Вторият опит също бе неуспешен.

Видимо е, че има кворум в пленарната зала, но, тъй като колегите не се регистрират, мисля, че е време да си кажем… „до утре в 09:00 ч“. Закривам днешното пленарно заседание, което не беше открито„, приключи Киселова.

След като миналия месец „Възраждане“ обяви, че ще бойкотират заседанията, освен ако не се гледа техният закон или вот на недоверие, този път блокажът идва и от останалите в опозицията.

По-рано днес от „Възраждане“ обявиха, че започват да събират подписи за сваляне на председателя на Народното събрание заради системно неизпълнение на задълженията по правилника на парламента.

От „Продължаваме Промяната“ биха подкрепили всички усилия за свалянето на Наталия Киселова от поста председател на Народното събрание, съобщи председателят на партията Асен Василев пред журналисти в кулоарите на парламента.

За втори пореден ден управляващите не могат да си осигурят кворум в Народното събрание, каза Василев. Започва много да прилича на правителството „Орешарски“.

Няма да бъдем „златен пръст“ на правителството, защото то е изключително вредно за българските граждани и трябва да си тръгне максимално скоро, заяви депутатът.

„Виждате, че всички искат да са интересни. Колективна безотговорност“, обяви водачът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов пред парламентарните репортери. Отсъствието на депутати от мнозинството той оправда с това, че в момента има парламентарни делегации в Япония, Франция и САЩ, и опозицията според него използва това, за да „прави номера“, както се изрази.

Пред парламентарните журналисти Петър Петров от „Възраждане“ заяви, че депутатите в мнозинството предпочитат да са в командировки, почивки и делегации, отколкото да си осигурят кворума, което е тяхно задължение. „Председателят на Народното събрание е разписала лично всички командировки и делегации, а сега се опитва да събере кворум“, посочи Петров.

Ивайло Мирчев от ДБ изтъкна, че управляващите не могат да съберат кворим, защото “  всичките обикалят света“.  Неговата формация няма да застане зад инициативата на „Възраждане“ за сваляне на Киселова (макар че ДБ настоява за същото – бел.а.), тъй като не желае да подкрепя предложения на националистите.

