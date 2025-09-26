Атанас Атанасов: В България като член на ЕС следва да се прилагат стандартите за добро и независимо правосъдието

Проблемите в съдебната система ни система са ясни на ЕК и органите на ЕС
В България като член на ЕС следва да се прилагат стандартите за осигуряване на добро и независимо правосъдието, установено в Съюза. Брюксел или ЕС е идентифицирал отдавна проблемите в правосъдието в България. Без особен интерес и коментар, от страна на изпълнителната и законодателната власт, остава последният доклад на ЕК за върховенството на закона и съдебната влас у нас.
Това каза председателят на Съюза на съдиите в България съдия Атанас Атанасов в интервю пред БНР.
„Докладът сочи, че години наред се идентифицират едни и същи проблеми и не се изпълняват препоръките. Мисля, че проблемите в България са ясни на ЕК и органите на ЕС“, допълни той.
Той обясни, защо Съюзът на съдиите не е излязъл с позиция относно постоянната мярка за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев – задържане под стража.
„Съюзът на съдиите излезе с позиция през юли т. г., когато беше взета първоначално мярката за неотклонение „задържане под стража“ Доколкото тя е принципна не намираме основание сега да излизаме с нарочна позиция. Ние като съдии и организация няма как да вземем отношение по съдебните актове, защото закона и етичните правила не ни позволяват за коментираме съдебни решения, по висящо производство“, обясни съдия Атанасов.
съдът трябва по убедителен начин да обосновава своите актове, за да стане ясно на хората, защо се взимат тези решение
Той сподели, че Съюзът на съдиите винаги е бил критичен към проблемите в самата система:
„И сме изразявали позиция, че липсата на адекватна реакция на органа, който носи отговорност за управлението на системата и осигуряване на независимост, е ВСС. Стигнали сме до ситуация, в която доверието е на критично ниски позиции. Свидетелите сме на много скандали с нелегитимно управление на съдебната система. Няма доверие, че актовете, които се постановяват и хората, които работят в системата, са в съответствие със закона.“
Като примери съдия Атанасов припомни случаите с „безимотните магистрати“, Пепи Еврото, Нотариуса, „всички бяха заметени и се стигна до там, че хората не вярват, че съдът работи независимо“.
Той посочи, че има механизми, но въпросът е как се използват те за установяване на истината и съмненията за вмешателство.
„Въпросът е и за компетентността на хората, които могат да ползват тези механизми – изтеклите мандати на ВСС и Инспектората, защото това поставя под въпрос техните легитимни действия“, коментира председателят на Съюза на съдиите в България.