Атанас Атанасов: В България като член на ЕС следва да се прилагат стандартите за добро и независимо правосъдието

Проблемите в съдебната система ни система са ясни на ЕК и органите на ЕС

В България като член на ЕС следва да се прилагат стандартите за осигуряване на добро и независимо правосъдието, установено в Съюза. Брюксел или ЕС е идентифицирал отдавна проблемите в правосъдието в България. Без особен интерес и коментар, от страна на изпълнителната и законодателната власт, остава последният доклад на ЕК за върховенството на закона и съдебната влас у нас.

Това каза председателят на Съюза на съдиите в България съдия Атанас Атанасов в интервю пред БНР.

„Докладът сочи, че години наред се идентифицират едни и същи проблеми и не се изпълняват препоръките. Мисля, че проблемите в България са ясни на ЕК и органите на ЕС“, допълни той.

Той обясни, защо Съюзът на съдиите не е излязъл с позиция относно постоянната мярка за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев – задържане под стража.

„Съюзът на съдиите излезе с позиция през юли т. г., когато беше взета първоначално мярката за неотклонение „задържане под стража“ Доколкото тя е принципна не намираме основание сега да излизаме с нарочна позиция. Ние като съдии и организация няма как да вземем отношение по съдебните актове, защото закона и етичните правила не ни позволяват за коментираме съдебни решения, по висящо производство“, обясни съдия Атанасов.

Уточнява: „Принципната ни позиция е, че

съдът трябва по убедителен начин да обосновава своите актове, за да стане ясно на хората, защо се взимат тези решение

. Актовете трябва да са написани на разбираем за обикновения гражданин език, за да разберат хората защо е поставено този акт.“

Той сподели, че Съюзът на съдиите винаги е бил критичен към проблемите в самата система:

„И сме изразявали позиция, че липсата на адекватна реакция на органа, който носи отговорност за управлението на системата и осигуряване на независимост, е ВСС. Стигнали сме до ситуация, в която доверието е на критично ниски позиции. Свидетелите сме на много скандали с нелегитимно управление на съдебната система. Няма доверие, че актовете, които се постановяват и хората, които работят в системата, са в съответствие със закона.“

Като примери съдия Атанасов припомни случаите с „безимотните магистрати“, Пепи Еврото, Нотариуса, „всички бяха заметени и се стигна до там, че хората не вярват, че съдът работи независимо“.

Той посочи, че има механизми, но въпросът е как се използват те за установяване на истината и съмненията за вмешателство.

„Въпросът е и за компетентността на хората, които могат да ползват тези механизми – изтеклите мандати на ВСС и Инспектората, защото това поставя под въпрос техните легитимни действия“, коментира председателят на Съюза на съдиите в България.