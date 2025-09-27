САK пита пернишката адвокатска колегия по какви критерии е преценила, че Иван Гешев е „достоен“ за адвокат

Софийският адвокатски съвет се присъедини към острия протест на пловдивските си колеги по повод вписването на бившия главен прокурор Иван Гешев като адвокат от Пернишкия адвокатски съвет.

„За нас е необяснимо по какви обективни критерии е установено наличие на необходимите за професията нравствени и професионални качества по отношение на г-н Иван Гешев, казват от САС.

Питат по какви съображенияпернишата адвокатска колегия е „игнорирала публично известните факти за неговата професионална биография, неговите изказвания и действия“.

Сочат , че “ Софийският адвокатски съвет е отказвал прием на редица кандидати, които с публичните си изяви и изказвания за ролята и професията на адвоката или с противообществените си прояви са представлявали заплаха за правата и интересите на бъдещите клиенти или петно върху интегритета на цялата адвокатската общност“.

От Aдвoĸaтcĸия cъвeт в Πлoвдив в петък се paзгpaничиха oт peшeниeтo нa пернишките си колегии да впишaт Ивaн Гeшeв като адвокат. Toвa щe имa oтpaжeниe въpxy aвтopитeтa нa цялaтa aдвoĸaтypa и нeйния oбщecтвeн oблиĸ ĸaтo eдин oт гapaнтитe нa пpaвoвaтa дъpжaвa, „пopaди ĸoeтo нe мoжeм дa ocтaнeм бeзмълвeн cвидeтeл нa cлyчилoтo ce“, заяви пловдивcĸaта ĸoлeгия.

B адвоктаския регистър e пocoчeнo, чe peшeниeтo зa впиcвaнeтo нa Гeшeв e oт 23 ceптeмвpи 2025 г., а Гeшeв e пocoчил aдpecи нa ĸaнтopa ĸaĸтo в Πepниĸ, тaĸa и в Coфия.

Пълният текст на позицията на САС:

Вписването на Гешев ката адвокат е флагрантен пример за субективизъм без ясни стандарти

САК приема изключително сериозно възложената му от закона мисия да преценява нравствените и професионални качества на кандидатите за прием като адвокати.

Същевременно съзнаваме, че изискването на чл.4, ал.1, т.5 от Закона за адвокатурата всички адвокати да притежават „необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия“, създава предпоставки за субективно и нееднакво прилагане на закона.

Намираме приема на г-н Иван Гешев за адвокат, членуващ в Адвокатска колегия Перник за най-флагрантния пример за този субективизъм. Софийският адвокатски съвет е отказвал прием на редица кандидати, които с публичните си изяви и изказвания за ролята и професията на адвоката или с противообществените си прояви са представлявали заплаха за правата и интересите на бъдещите клиенти или петно върху интегритета на цялата адвокатската общност. Ето защо за нас е необяснимо по какви обективни критерии е установено наличие на необходимите за професията нравствени и професионални качества по отношение на г-н Иван Гешев.

Ценим независимостта и самоуправлението на адвокатурата и на отделните адвокатски колегии, но смятаме, че адвокатурата трябва да излъчи към обществото ясно послание, че преценката на нравствените и професионални качества на кандидатите за прием не е преценка по „целесъобразност“ и не е субективна, и кандидати за прием като адвокати не могат да бъдат хора, които са демонстрирали липса на професионален капацитет и морал.

Тревожен е и фактът, че обикновено такива кандидати декларират адрес на дейността си в София, но избягват критичната оценка на Софийския адвокатски съвет за притежаваните от тях нравствени и професионални качества и подават заявление в друга колегия.

Съгласно чл.5 от Конвенцията на Съвета на Европа за защита на адвокатската професия, трябва да гарантираме, че приемът и възстановяването на практиката като адвокат се осъществяват въз основа на „обективни, относими и прозрачни критерии, които се прилагат в справедливо производство“ и не допускат дискриминация.

Ето защо, Софийският адвокатски съвет отправя следния призив:

Към Адвокатския съвет на АК Перник да отговори пред цялата адвокатска общност въз основа на какви обективни критерии прецени наличието на нравствени и професионални качества за кандидата Иван Гешев, и по какви съображения игнорира публично известните факти за неговата професионална биография, неговите изказвания и действия;

Към Висшия адвокатски съвет да организира открит дебат и да съдейства на адвокатските колегии да утвърдят единен стандарт и/или правила за преценка на нравствените и професионални качества на кандидатите за прием като адвокати.

Софийски адвокатски съвет