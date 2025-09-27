Последни новини
Home / Законът / Йонко Грозев: Подслушването в България е модел на управление и злоупотреба с данни в удобния момент

Йонко Грозев: Подслушването в България е модел на управление и злоупотреба с данни в удобния момент

De Fakto 27.09.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 83 Прегледа

Defakto.bg
Йонко Грозев бивш съдия в ЕСПЧ 

В България масово се използват специални разузнавателни средства, което води до рекет и злоупотреба с власт не само по дела, свързани с хора от високите етажи на властта, но и на битово ниво. Това става ясно от интервюто на Йонко Грозев, правозащитник и бивш съдия в Европейския съд по правата на човека, пред Mediapool.

Ние имаме практически случаи, в които виждаме как с такива правомощия в наказателното производство се злоупотребява, злоупотребява се с цел рекет и това са случаи, за които публично има информация. Медиите съобщават, за тях има достатъчно много показания от хора, които са засегнати. Тези случаи обаче никога не се разследват. Има данни за злоупотреби с лична информация, с проследяване, с подслушване и ние не можем да излезем от този порочен кръг“, казва Грозев.

В момента в българския парламент е внесен законопроект, който цели да ограничи възможностите за злоуптреби със специалните разузнавателни средства, но въпросът е дали четворната коалиция ще го подкрепи.

„Подслушването в България вече не е въпрос на полицейщина. Това вече е модел на управление, който е интегрирал злоупотребата с тези данни“, казва той и допълва: „Тези събрани през специални разузнавателни средства, през записи, се държат и се използват в удобния момент – било то срещу бизнеси, било то срещу политици, било то срещу политически партии, за да бъдат уязвени, за да бъдат притиснати през медийно и обществено влияние“

About De Fakto

Проверете също

Андрей Янкулов: Мотивите на съда за задържането на Благомир Коцев са крайно смущаващи

В  мотивите на СГС и АС София в производството по контрола върху законосъобразността на задържането …

Адвокатите в Пловдив с остра реакция срещу „колегата“ Гешев: Адвокатурата не е „последен пристан“ за лица, подронили доверието в съдебната система

По повод вписването  на бившия главен прокурор като адвокат в Перник, за което съобщи  адвокат …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване