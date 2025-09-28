Михаил Екимджиев: Решението на САС да остави кмета на Варна за постоянно в ареста е брутална политическа саморазправа

Превърнаха съдиите в барикада срещу правото

Решението на Софийския апелативен съд да остави кмета на Варна Благомир Коцев за постоянно в ареста е брутална политическа саморазправа. Това каза адвокат Михаил Екимджиев от Асоциацията за европейска интеграция и права на човека в предаването на Радио Варна „Позиция“.

По думите му прокуратурата лавира между зависими съдебни състави, а случаят показва как съдебната система се използва за елиминиране на политически опоненти. Според него в това явление няма нищо ново и неочаквано, но е тревожен знакът, че „островите на почтеност и независимост в съдебната система стават все по-малко“.

Екимджиев заяви, че под формата на един наказателен процес, в който формално се разглеждат въпроси, свързани с това дали Благомир Коцев да продължи да бъде задържан под стража, прозира почеркът на Делян Пеевски.

Екимджиев припомни и процесите около разцепването на ДПС.

Пеевски започна по-подобен начин чрез прокуратура и съда да разчиства терена от политическите си опоненти, прави аналогия той. Екимджиев описа случилото се като демо версия на опита да бъде разбита друга опозиционна партия.

От друга страна адвокатът подчерта, че Варна е стратегически икономически и политически център, където интересите са огромни, а отстраняването на действащ кмет чрез съдебна процедура напомня за предходни политически акции в морската столица, като визира ареста на Борислав Гуцанов.

По отношение на състоянието на съдебната система той е категоричен, че тя се е превърнала в по думите му „срутище“. С изтекли мандати са Висшият съдебен съвет и Инспекторатът, каза той и като допълни, че Борислав Сарафов продължава нелегитимно да стои начело на прокуратурата.

Юристът предупреди, че подобни процеси създават опасен прецедент и вместо да гарантира справедливост, съдът често изглежда като инструмент за политически натиск.

Според Екимджиев показателен щрих от делото по мярката за неотклонение на Коцев е и фактът, че бившият зам.-кмет Диан Иванов не е разпитан повторно.

Всеки безпристрастен съд би трябвало, дори служебно, да разпита и да изясни този въпрос, защото показанията са решаващ аргумент за задържането на Коцев, подчерта той. Вместо това обаче за отказа се предоставят „абсурдни мотиви“, допълни Екимджиев.

Това в най-голяма степен показва предубедеността и корумпираността на съда, отсече адвокатът. Корупцията означава разложение. Не е необходимо да са платени пари. Това може да е въпрос на търговия с влияние. Това може да е стремеж да угодиш на силните на деня. Това са все различни форми на корупция, категоричен е той.

Случаят с ареста на Благомир Коцев вече е обект на внимание от страна на Европейския съд по правата на човека, а според Екимджиев жалбата рано или късно ще бъде разгледана в Страсбург, но проблемът е, колко време ще отнеме това. По негови прогнози ще са необходими поне 3-4 години, а понякога и 5-6, докато бъде разгледана и докато бъде извоювана поне моралната награда.

Докато един прокурор може за 10 минути да поиска задържане с користни цели, на правозащитниците и потърпевшите им трябват десетилетия, за да постигнат оправдаване и обезщетение, посочи той.

За Баневи срещу Гешев

В предаването „ЕвроДикоФ“ от петък адвокатът подчерта, че по делото „Баневи“ срещу Гешев и заместниците му“, командировани съдии, пренебрегват указанията на ВКС, според който функционалният имунитет не следва да ограничава правата на лицата, които се позовават на презумпцията за невиновност.

„Имунитетът цели нормалното функциониране на съдебната система и не служи само за защита на ползващото се от него лице“, обявиха върховните съдии.

Тоест няма пpeпятcтвия cъдът да разгледа жалбата на Евгения и Николай Баневи срещу Гешев, Сарафов и останалите бивши заместници за нарушение на презумпцията за невиновност, a aĸo ce установи нарушениетo, отговорността на шecтимaтa, e лична, а не на съдебната власт.

Въпреки мoтивитe нa cъдии oт пo-виcoĸ paнг в cъдeбнaтa йepapxия, Софийският градски съд недопусна разглеждане на делото с мотива, че Гешев и компания са „покрити“ от служебен имунитет до живот и не носят отговорност за онова писмо, в което управленската компания на бившия гл. прокурор разпрати до 67 пoимeннo избpoeни служебни лица от ЕС и света, в което обяви двамата (и не само) за престъпни олигарси, без да са осъждани.

Адвокатът определи състава по делото щато „незаконен“, защото съдията е определен „ръчно“, което е една възможност за предизвестен финал на решението му.

В случая като завършек на мисленето, че имунитетът е чадър за поведението на магистратите, градският съд освен, че не допусна жалбата на Баневи за разглеждане, служебно „увеличи“ размера на претендираните разноски от Гешев и заместниците му и им присъди повече от претендираното.

Това е криворазбарана колегиалност и шуробаджанащина с ръководителите на прокуратурата, коментира Екимджиев. Пред Де Факто защитникът акцентира, че по делото „Баневи срещу Гешев“, адвокатите воюват със съда, превърнат в барикада срещу правото.

Слава Богу все още за висящото близо четири години дело, има още една възможност да стигне до ВКС, ако със същите аргументи бъде отхвърлено и от САС, посочи Екимджиев.

Той подчерта, че преразглеждайки собствената си практика, ВКС е създал висок професионален стандарт за преценка на поведението на магистратите, функционалния им имунитет и презумпцията за невиновност, безпардонно нарушавана от високопоставени лица в прокуратурата.