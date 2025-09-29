Двама от „Автомобилна администрация“ са обвинени за поискан и получен подкуп, от водачи, превозвали техника на Роби Уилямс

Софийската градска прокуратура е обвинила двама служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.

Случаят е от 25 септември вечерта, а поисканите суми са два пъти по 200 лв. и веднъж 300 евро, каза на брифинг заместник градският прокурор на София Десислава Петрова.

Тя допълни, че утре ще бъде внесено искане за налагане на мярка за неотклонение на двамата обвинени.

Двамата служители на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ вече са уволнени. Това каза на брифинг в Кюстендил вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Част от водачите не са имали сума, която им е поискана, и са ходили до близкия банкомат да теглят пари“, заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

На контролно-пропускателен пункт „Черната котка“ са спрени за проверка пет от общо 22 камиона с техника за концерта. От шофьорите е поискан подкуп заради проблем с тахошайбите.

Двама от шофьорите са отказали да дадат пари, но други трима са се съгласили, посочи директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов. Той допълни, че тъй като е имало езикова бариера, е използван онлайн превод, а тези от шофьорите, които не са имали парите в себе си, са отишли до банкомат, за да ги изтеглят.

При претърсванията в автомобили, служебни помещения и жилища на обвиняемите са открити кутии от цигари със скрити в тях еврови банкноти, а в дома на единия е намерена голяма сума пари. Общо са открити около 43 хиляди евро и над 5000 лв.

Също така са открити три удостоверения, принадлежащи на чужди граждани, работещи в транспортни фирми, и едно на български гражданин, като според Николов те са взети в залог, докато „нарушителите“ им осигурят нужната сума.

Директорът на СДВР добави, че камери потвърждават твърденията в сигналите на чужденците. Той посочи, че двамата задържани не са дали обяснения.

Слав Монов, директор на ИААА, заяви, че двамата служители на агенцията са отстранени от работа и е назначена вътрешна проверка. Той добави, че досега не са имали нарушения и не са постъпвали сигнали срещу тях. Предстои да се провери записът от камерата в автомобила, с който са били служителите. Монов изрази надежда „да успеем да изкореним такива наследствени корупционни, стари практики.“

В допълнение заместник-директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ Димитър Китанов каза, че няма данни към момента, че при този случай става дума за престъпна група.

Служителите могат да получат по работното към момента обвинение присъда „лишаване от свобода“ до 6 години, глоба от 5 000 до 10 000 лв., лишаване от правото да заемат определена държавна или обществена длъжност, както и конфискация до 1/2 от имуществото на винов