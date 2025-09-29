Голямата цел е Коцев да бъде държан максимално дълго в ареста и в някакъв момент да бъде отстранен като кмет

Share Facebook

Адв. Емил А. Георгиев

Интервюто на Бранимир Балачев от ГЕРБ, според което Благомир Коцев бил задържан, щото не послушал Балачев, когато му било времето трябва да се гледа в контекста на нижещия се като червен конец тенор в произнясянията на 4-те съдебни състава, гледали досега мярката на Коцев.



Всички съдебни състави отказват да са по-критични в преценката си по събраните от прокуратурата доказателства с довода, че така щели да се произнесат по същество, а не по наличието на обосновано предположение за съпричастността на Коцев към престъпленията, в които е обвинен.



Също така всички състави неуморно се мотивират с ограничените си правомощия в досъдебното производство (в което “господар” е прокуратурата), като също препращат към “същинската” контролна роля на съда, която законодателят предвидил едва в съдебното следствие.



Интересен аспект се явяват и намеците, че все още не е изготвен обвинителен акт, както и че отворен бил въпросът кога и дали изобщо такъв ще бъде изготвен и внесен от прокуратурата.



Също показателни са сочените всеки път от прокуратурата и възприемани от съда доводи как максималният срок на задържане бил 8 месеца, а досега от него не била изтекла и 1/3.



От това за мен следва, че целият политико-прокурорски, а дотук и -съдебен напън е фокусиран върху максималното удължаване на разследването, в което водеща е прокуратурата, която може да си избере как и дали изобщо да разследва, кого да разпитва и кого да пренебрегва.



Вече видяхме как при поискано изменение на мярка прокуратурата може да си избере дали да спази изричния законов тест за внасяне на делото в съда в 3-дневен срок, като по този начин си избере удобни съдебни състави – първостепенен и въззивен.



Това е така, защото мерките за неотклонение се гледат от дежурните съдии, чиито графици като да са известни на прокуратурата. От тук видяхме и, че “случайното” разпределение е надценено в степен на пълна дисфункционалност, доколкото във въззивния съд за седмицата има само един дежурен състав, от който на “случаен” принцип се определя само докладчикът.



Ако, недай Боже, дежурният състав си даде отвод, заседанието се отлага за следващата седмица, т. е. отива при тогава дежурния състав. Ако някой от него си даде отвод, то има механизъм за определяне на заместник бивш щатен служител на ДС, така че задържането под стража да бъде потвърдено.



Та, в тоя смисъл голямата цел е Коцев да бъде държан максимално дълго в ареста, за да може в някакъв момент да бъде отстранен като кмет. Това обяснява политико-прокурорско-съдебната симбиоза, като чийто говорител Бранимир Балачев волю или неволю се разкри.



Линк към отразявонето на Балачевото интервю – https://www.dnevnik.bg/…/4833765_deputat_ot_gerb_blagomir…/