ОС – Варна за втори път отмени постановление на прокуратурата за прекратяване на делото срещу Портних за Варненското езеро

Варненският окръжен съд отмени постановлението на Окръжна прокуратура – Варна от 20 август 2025 г., с което бе прекратено наказателното производство срещу бившия кмет на Варна Иван Портних за авариралата тръба под Варненското езеро. Съдът не приема с фактите, възприети от прокуратурата, посочва, че не са били изпълнени указанията на предходния съдебен състав и връща делото на прокуратурата за продължаване на разследването.

Частното наказателно дело беше образувано във Варненския окръжен съд по внесена жалба от ощетеното юридическо лице – Община Варна, която поиска отмяна на прокурорския акт, с който е било прекратено наказателното производство. В законоустановения срок съдебният състав се произнесе в закрито заседание по делото. В определението си, Окръжен съд – Варна посочва, че от правна страна не споделя извода на представителя на прокуратурата за прекратяване на производството и посочва, че не приема за обосновано и законосъобразно това действие.

„В постановлението си , (което се явява второ прекратително на наказателното производство) прокурорът отново не е посочил коя от двете хипотези – че деянието не е извършено или че то не представлява престъпление – намира за налична, като в общи линии е посочил една и съща фактическа обстановка приета както в обвинителен акт от 24.04.2024г., така и в постановление за прекратяване на наказателното производство от 17.10.2024г. В Определение от 21.11.2024г. по ЧНД 1541/2024г. на ВОС, с което е отменено постановление за прекратяване на наказателното производство от 17.10.2024г. са дадени указания, които и към настоящия момент не са изпълнени в пълнота“, посочва съдебният състав на Варненския окръжен съд.

Като необоснован и немотивиран е определен изводът на наблюдаващия прокурор за липса на нарушения на обвиняемия, в качеството му на кмет на Община Варна, след като е описал признаците на престъплението – нанасянето на значителни вреди. Не са обсъдени от държавното обвинение представените писмени документи, върху които има резолюция на обвиненото лице за препращане им към други лица от администрацията на общината и не са обсъдени действията или бездействията на тези лица.

За съда, наблюдаващият прокурор не е мотивирал извода за прекратяване на наказателното преследване спрямо Портних и по другото обвинение –за допуснатото екологично замърсяване на морските води в следствие на авария на тръбопровода във Варненското езеро и неуведомяването на обществеността. Според състава на Варненския окръжен съд и към момента не са събрани и анализирани всички релеватни по делото доказателства и не са отстранени всички неясноти по фактическата обстановка, за да може да се даде обоснован отговор на въпроса има ли извършени престъпления от кмета на Община Варна или от други длъжности лица.

След преценка на събраните по делото доказателства състав на Варненския окръжен съд прецени, че жалбата на Община Варна е основателна и върна делото на прокуратурата за изпълнение на съдебните указания.

Цялата определение на съда тук.

Съдебният акт подлежи на жалба или протест пред Варненския апелативен съд.