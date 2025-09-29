Софийски градски съд подновява заседанията по делото срещу Петьо Петров-Еврото

Софийският градски съд ще заседава по делото срещу бившия началник на столичното следствие Петьо Петров-Еврото, съобщи пресслужбата на съда. Процеъст се води задочно, тъй като Петров над 2 години е беглец от правосъдието.

Тарорът на мрежата за влияние „Осемте джуджета“ е подсъдим за документна измама в големи размери, която е особено тежък случай и се наказва с 10 до 20 години затвор, по-конкретно – за иззетите огромни суми пари, злато и скъпи монети от баща и син Илия и Явор Златанови.

През юни Илия Златанов обяви пред съда, че жинее в Солун, но където по негови данни живее, МВР съобщи, че резултати от издирването му няма.