Христо Христев: Когато СГС и САС прилагат произволно Наказателния закон, „очевидно имаме системен проблем“

„Вероятно има причини за протести – граждански и политически. Доколкото сме свидетели на крайна форма на произволно прилагане на Наказателния закон. В часност – при случая със задържането на кмета на Варна. Когато в СГС и в Софийски апелативен съд може да се стигне до произволното му прилагане, очевидно имаме системен проблем“.

„Една от големите грешки през последните години беше релегитимирането на субекти, които в определен момент изобщо не можеха да участват легитимно в публичния дебат“, отбеляза още Христев още пред БНР в предаването „Преди всички“.

Той коментира думите на Делян Пеевски, че е „време за решителна битка за държавата“.

„Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен“, заяви в своя позиция лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски. Той съобщи, че формацията му отново внася в Народното събрание проект за създаването на Временна комисия за установяването на факти и обстоятелства, свързани с дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации, които финансират български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт.

„Стилистиката на това съобщение отива отвъд всички крайни формули, които до момента сме свикнали да чуваме в българското обществено пространство“, заяви юристът.

Христев определи днешното изявление на лидера на „ДПС-Ново начало“ като „поредна стъпка към опита да бъде унищожена тотално възможността за разумен публичен и политически дебат в българското общество“.

Преподавателят по право смята, че „без консолидиране на съответната гражданска подкрепа и политическа воля, няма как да бъдат преодолени системните проблеми на правовата държава и правосъдието в България“.

„Няма как да очакваме, че тези, които са създали проблеми и са част от тяхната същност, могат да бъдат решение“.

Нормално е адвокатурата да реагира чрез своите органи на системни проблеми, които се наблюдават във функционирането на правораздавателната система, обясни още той.

„Заетите от органите на адвокатурата позиции са издържани и мотивирани. Те не представляват опит за натиск над един или друг съдебен състав“.

Той коментира и вписването на бившия главен прокурор Иван Гешев в Пернишката адвокатска колегия.

„Всяко лице, което отговаря на условията, за да упражнява адвокатска професия, има право да кандидатства, да бъде направена преценка, съобразена с условията, предвидени в Закона за адвокатурата и да упражнява тази форма на свободна икономическа дейност“.

Христев обаче напомни, че Иван Гешев беше освободен от поста на главен прокурор заради уронване на престижа на съдебната власт.

„И самият факт, че се кандидатства извън Софийската колегия, а се посочва и адрес на кантора в София,САK пита пернишката адвокатска колегия по какви критерии е преценила, че Иван Гешев е „достоен“ за адвокат ни поставя въпрос защо се прави това.

По времето, в което господин Гешев заемаше длъжността на главен прокурор, станахме свидетели на редица изявления по отношение на адвокатурата и на основни принципи, на които почива правовата държава. Това изисква да бъде направена внимателна преценка дали са налице необходимите условия за вписване, както и необходимите професионални и етични качества. Как на базата на това, което има натрупано като публично поведение, присъствие и изявления на господин Гешев е направен анализ, който води до извода, че не е налице проблем?!“