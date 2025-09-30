Крум Зарков: Едрата корупция у нас минава незабелязано

Очаква се днес прокуратурата да внесе в Софийския градски съд искане за задържане под стража на двамата инспектори от „Автомобилна администрация“, които бяха арестувани по сигнал, че са взели подкуп от трима шофьори на ТИР-ове с техника за концерта на Роби Уилямс в София.

При претърсване на домовете им са открити над 40 000 евро и 5000 лева. По този повод бившият правосъден министър Крум Зарков, коментира пред Евроком, че: „Едрата корупция у нас минава незабелязано“.

„Не минаха дори 20 часа от доброто представяне на България от световните медии заради своите волейболисти, а вече се говори за рекета над екипа на едно световна звезда като Роби Уилямс. Веднага следва въпраса: А колко не световноизвестни шофьори и бизнеси са рекетирани по този начин?!“

Зарков припомни, че у нас фалират банки и се крадат пари от магистрали в чували и това не прави впечатление на никого.

Той коментира и безсилието на правителството да реши важните проблеми на обществото.

„Обществото ни вече не очаква нищо от политици и институции и всеки се оправя сам, както може“, заяви още той.

Вижте само политическата реалност в която се намираме – как може да се вярва на правитлство, което излиза и ви казва: Ние сме правителство на малцинството, а при вота за недоверие за тях гласуват над 130 гласа.

Г-н Борисов излиза и казва аз съм обикновен депутат, а се вижда, че при Ердоган го посрешат като държавен глава и той посреща Урсула фон дер Лайен като правителествен ръоводител.

Виждате г-н Росен Желязконв, който заявява: Аз съм премиер, а онзи ден Пеевски го праща в Плевен и той днес е там.

А как да вярвате на институциеете, когато висшата дължност за спазването на закона като и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се остави да изпадне в нелегалност, а когато го назначаваха на тази длъжност заяви, че няма да кандидатира за главен прокурор, след което го направи.

Е, защо да им се вярва на такива хора?

И тъй като то е масово „хората спират да слушат и гледат всичко това, защото мразят да ги правят на идиоти“, заключи Зарков.