Крум Зарков: Едрата корупция у нас минава незабелязано

De Fakto 30.09.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 101 Прегледа

Defakto.bg
Крум Зарков

Очаква се днес прокуратурата  да внесе в Софийския градски съд искане за задържане под стража  на  двамата инспектори от „Автомобилна администрация“, които бяха арестувани по сигнал, че са взели подкуп  от трима шофьори на ТИР-ове с техника за концерта на Роби Уилямс в София.

При претърсване на домовете им са открити над 40 000 евро и 5000 лева.  По този повод  бившият правосъден министър Крум Зарков, коментира пред Евроком, че: „Едрата корупция у нас минава незабелязано“. 

„Не минаха дори 20 часа от доброто представяне на България от световните медии заради своите волейболисти, а вече се говори за рекета над екипа на едно световна звезда като Роби Уилямс.   Веднага следва въпраса: А колко не световноизвестни  шофьори и бизнеси са рекетирани по този начин?!“

Зарков припомни, че у нас фалират банки и се крадат пари от магистрали в чували и това не прави впечатление на никого.

Той  коментира и безсилието на правителството да реши важните проблеми на обществото.

„Обществото ни вече не очаква нищо от политици и институции и всеки се оправя сам, както може“, заяви още той.

Вижте само политическата реалност в която се намираме – как може да се вярва на правитлство, което излиза и ви казва: Ние сме правителство на малцинството, а при вота за недоверие за тях гласуват над 130 гласа.

Г-н Борисов излиза и казва аз съм обикновен  депутат, а се вижда, че при Ердоган го посрешат  като държавен глава и той посреща  Урсула фон дер Лайен като правителествен ръоводител.

Виждате г-н Росен Желязконв, който заявява:  Аз съм премиер, а онзи ден Пеевски го праща в Плевен и той днес е там. 

А как да вярвате на институциеете, когато висшата дължност за спазването на закона като и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се остави да изпадне в нелегалност, а когато го назначаваха  на  тази длъжност  заяви, че няма да кандидатира за главен прокурор, след което го направи. 

Е, защо да им се  вярва на такива хора?

И тъй като то е масово  „хората спират да слушат и гледат всичко това, защото мразят да ги правят на идиоти“,  заключи  Зарков.

 

About De Fakto

