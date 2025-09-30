Последни новини
Home / Законът / Министерство на правосъдието публикува за обществено обсъждане таксите за новия Регистър на арбитражите

Министерство на правосъдието публикува за обществено обсъждане таксите за новия Регистър на арбитражите

De Fakto 30.09.2025 Законът Напишете коментар 57 Прегледа

Defakto.bg

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане предложения за таксите за административни услуги, които ще се предоставят от новия Регистър на арбитражите. Това става с проект за допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Новият регистър, поддържан от Министерството на правосъдието, се създава по силата на измененията и допълненията в Закона за международния търговски арбитраж, който вече е Закон за арбитража.

Законодателната реформа е в отговор на установените случаи на злоупотреба с арбитражни решения за осъждане на физически и юридически лица въз основа на неистински документи (сред тях е случаят „Янка Ушколова“, който даде тласък на промените, изготвени от екипа на министър Георги Георгиев), безконтролното създаване на арбитражи и ограничените възможности за отмяна на арбитражното решение и административен контрол върху дейността на арбитражите. В Закона за арбитража са въведени строги правила за връчването на книжа и призоваване в арбитражно производство, като за гражданите се изисква реално получаване и фикциите за връчване не се прилагат.

Завишават се изискванията за вписване на арбитражните институции и арбитрите, дава се възможност Върховният касационен съд да отмени арбитражно решение, когато то е в противоречие с обществения ред. Освен това за пръв път се създава публичен електронен регистър на арбитражните институции и арбитрите, който ще се поддържа от Министерството на правосъдието. Той предоставя административни услуги срещу заплащане на такса в размери, определени с тарифа на Министерския съвет.

Предлаганите нови такси са:

         за вписване на постоянна арбитражна институция – 1 000 лв.

         за вписване на промени в обстоятелствата относно вписана постоянна арбитражна институция, включително вписване на външен арбитър – 100 лв.

         за заличаване на вписана постоянна арбитражна институция или на вписан арбитър – 50 лв.

         за вписване на обстоятелства относно арбитражни производства, образувани пред арбитраж, създаден за решаване на определен спор, или пред постоянна арбитражна институция със седалище извън територията на Република България  – 100 лв.

         за издаване на удостоверение за вписана постоянна арбитражна институция, извършване на писмена справка за вписани обстоятелства, както и издаване на заверено копие на хартиен носител от електронен образ на заявление или приложения към него – 20 лв.

About De Fakto

Проверете също

Съдът остави в ареста двамата служители на ДАИ за взимане на подкуп от екипа на Роби Уилямс

  Софийският градски съд определи мярка „Задържане под стража“ на  Борис Борисов и Георги Георгиев, …

Софийски градски съд оправда прокурор Константин Сулев по обвиненията на СГП, че е разследвал Пепи Еврото

Софийският градски съд оправда Константин Сулев  по повдигнатите му обвинения, като прие, че магистратът не …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване