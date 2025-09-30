Софийски градски съд оправда прокурор Константин Сулев по обвиненията на СГП, че е разследвал Пепи Еврото

Share Facebook

Софийският градски съд оправда Константин Сулев по повдигнатите му обвинения, като прие, че магистратът не е извършил престъпление , а си е вършил работата в качеството на прокурор.

Съдебният състав напомни, че според Конституцията магистратите, при осъществяване на съдебната власт, не носят отговорност за техните служебни действия, освен ако извършеното от тях не е умишлено престъпление от общ характер.

Освен това прокурорът, като не е нарушил служебните си задължания, не е работил с цел да набави облага и да причини вреда, както твърди обвинението.

Разноските по делото са за сметка на държавата, присъди градският съд.

Присъдата не е окончателна и подлежи на жалба или протест пред САС в 15 дневен срок от днес.

Прокурор Йордан Петров не коментира присъдата пред медиите.

По – рано Софийска градска прокуратура поиска условна присъда за Константин Сулев – прокурорът от Софийска районна прокуратура, даден на съд заради обвиненията срещу небезизвестния Петьо Петров и Кристиян Христов.