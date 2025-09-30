Софийски градски съд оправда прокурор Константин Сулев по обвиненията на СГП, че е разследвал Пепи Еврото

Софийският градски съд оправда Константин Сулев по повдигнатите му обвинения, като прие, че магистратът не е извършил престъпление , а си е вършил работата в качеството на прокурор.
Съдебният състав напомни, че според Конституцията магистратите, при осъществяване на съдебната власт, не носят отговорност за техните служебни действия, освен ако извършеното от тях не е умишлено престъпление от общ характер.
Освен това прокурорът, като не е нарушил служебните си задължания, не е работил с цел да набави облага и да причини вреда, както твърди обвинението.
Разноските по делото са за сметка на държавата, присъди градският съд.
Присъдата не е окончателна и подлежи на жалба или протест пред САС в 15 дневен срок от днес.
Прокурор Йордан Петров не коментира присъдата пред медиите.
По – рано Софийска градска прокуратура поиска условна присъда за Константин Сулев – прокурорът от Софийска районна прокуратура, даден на съд заради обвиненията срещу небезизвестния Петьо Петров и Кристиян Христов.
Прокурор Константин Сулев е обвинен, че в периода от 30 май до 1 юни 2023 година, при условията на продължавано престъпление, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения с цел да набави облага за тогавашния главен прокурор Иван Гешев, като не допусне да бъде изнесена информация срещу него в медийното пространство, както и с цел да причини вреда на бившия следовател Петьо Петров и Кристиян Христов.
Според прокурор Йордан Петров а Сулев е образувал делото срещу Петров след посещение на бившия районен прокурор на София Невена Зартова в кабинета на бившия гламев прокурор Гешев. След това тя се самосезирала по публикация в медия, в която имало снимка пред ресторант „Осемте джуджета“ на Петров с и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов. Петров твърдеше, че делото не е трябвало въобще да бъде наблюдавано от СРП, а от градската прокуратура. Самото разследването, според прокуратурата, е водено целенасочено, за да се дискредитират определени лица от съдебната система.
Веднъж делото вече бе прекратено от СГС, а прекратяването потвърдено от САС, но по искане на Сарафов то бе възобновено от ВКС.
Днес в Софийски градски съд се проведоха пледоариите по делото. Прокурор Йордан Петров поиска съдът да постанови присъда от две години с петгодишен изпитателен срок, като за същото време да му бъде забранено да заема магистратска длъжност.
„Считам, че няма необходимост прокурор Сулев да изтърпява ефективно наказание“, каза Петров.
Според СГП Сулев е повдигнал незаконно и без доказателства обвинения на Петьо Петров и Кристиян Христов, и е поискал задържането им. Също така конкретното разследване е било насочено към разкриване на престъпления от изключителната компетентност на Софийска градска прокуратура, но прокурорът е продължил работа по него, а не е трябвало, според Йордан Петров.
„Не твърдя, че Сулев е бил наясно с цялата схема, а че съзнателно е нарушил служебните си задължения“, каза прокурор Петров.
Адвокат Костадин Костадинов посочи, че неговият клиент е невиновен и поиска тричленният съдебен състав да го оправдае по повдигнатите обвинения. Действията на клиента ми са законосъобразни и правилни, добави той.
Според него Константин Сулев не е нарушил служебните си задължения като е привлякъл като обвиняеми Христо и Петров и е бил компетентен да извърши съответните действия спрямо тях.
В последната си дума пред съда Константин Сулев заяви, че дали е имало или нямало доказателства преценява конкретният магистрат, на когото е разпределено делото. „Действал съм изцяло в рамките на закона. Моля да ме оправдаете по повдигнатите обвинения“, каза Сулев.
След оправдателната присъда адв. Костадинов заяви пред медиите, че с присъдата се е потвърдило становището на предходния съдебен състав, че Сулев не е извършил престъплен Костадинов припомни, че Висшият съдебен съвет е отказал да отстрани Сулев от длъжност, което е показателно, че той не е извършил каквото и да било противоправно деяние.
След заседанието Константин Сулев отказа коментар пред медиите.
Показания по делото даваха бившият главен прокурор Иван Гешев, бившият министър на вътрешните работи Калин Стоянов, бившите ръководители на Софийската районна и на Софийската градска прокуратура Невена Зартова и Илиана Кирилова, бившата съпруга на Петьо Еврото – Любена Павлова, както и хора, сочени за свързани с кръговете за влияние в съдебната система около Петров и разстреляния миналия януари Мартин Божанов – Нотариуса.
По делото срещу Сулев бившият главен прокурор Гешев нарече обвинението „Срам за прокуратурата“ и „Цирк“„