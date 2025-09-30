Съдът остави в ареста двамата служители на ДАИ за взимане на подкуп от екипа на Роби Уилямс

Софийският градски съд определи мярка „Задържане под стража“ на Борис Борисов и Георги Георгиев, двамата служители на автомобилната инспекция, обвинени, че са поискали и получили подкуп от водачи на камиони, превозващи техниката на певеца Роби Уилямс за концерта му в София. Софийският градски съд определи мярка „Задържане под стража“ на Борис Борисов и Георги Георгиев, двамата служители на автомобилната инспекция, обвинени, че са поискали и получили подкуп от водачи на камиони, превозващи техниката на певеца Роби Уилямс за концерта му в София.

Съдът прие, че има достатъчно доказателства, от които може да се направи извод, че двамата са извършили престъпленията.

Чуждестранните граждани са били заблудени от проверяващите, че ако не дадат пари ще бъдат задържани, което е проява на висока степен на цинизъм, сочи съдът.

Съдът мотивира решенишето си и с това, че деянието е обществено опасно, независимо че не е голяма поисканата сума.

Доказателствата към момента сочат, че вероятно този начин на работа не е бил инцидентен за обвиняемите, което ги характеризира като личности с висока степен на обществена опасност.

По делото все още няма доказателства, че са отстранени от работа, заради което съдът прие, че биха могли да извършат престъпления.

Определението не е окончателно и подлежи на жалба или протест пред САС.

Случаят е от 25 септември вечерта, а поисканите суми с а два пъти по 200 лв. и веднъж 300 евро, съобщи прокуратурата. Πpи пpeтъpcвaниятa в aвтoмoбили, cлyжeбни пoмeщeния и жилищa нa oбвиняeмитe ca oтĸpити ĸyтии oт цигapи cъc cĸpити в тяx eвpoви бaнĸнoти, a в дoмa нa eдиния e нaмepeнa гoлямa cyмa пapи. Oбщo ca oтĸpити oĸoлo 43 xиляди eвpo и нaд 5000 лв.

Двaмaтa cлyжитeли вeчe ca yвoлнeни, каза нa бpифинг в Kюcтeндил вицeпpeмиepът и миниcтъp нa тpaнcпopтa Гpoздaн Kapaджoв. За осем месеца са уволнени седем души от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) , за които е имало сигнали, че взимат рушвети или по-скоро са се занимавали с рекет, каза Караджов в сутрешния блок на БНТ „Денят започва“.