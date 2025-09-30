Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство за измама при продажба на жилища „на зелено“

Share Facebook

Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство за измама, свързана с продажба на жилища „на зелено“.

Разследването е за това, че за периода от началото на 2021 г. до 2024 г. в гр. София с цел да се набави имотна облага, е възбудено заблуждение у множество лица, че ако инвестират парични суми, търговско дружество ще им прехвърли собствеността върху недвижими имоти в новостроящ се жилищен комплекс. С това е причинена имотна вреда на множество различни лица в особено големи размери, като случаят е особено тежък.

„В Софийска районна прокуратура са постъпили няколко сигнала по темата и след проверка от наблюдаващия прокурор достигаме до извода за сериозно безпокойство от наша страна относно тези практики, които по един доста рискован начин подриват стопанската сигурност. И гаранциите на гражданите, че като закупят един апартамент с предварителен договор, той ще им бъде предаден съгласно договора“, обяви на брифинг пред медиите прокурор Николай Николаев, говорител на СРП.

Досъдебното производство е образувано от наблюдаващ прокурор след постъпили сигнали в Софийска районна прокуратура. Прокурор е извършил лична проверка и установил, че има достатъчно данни за извършено престъпление.

Сезирани са НАП, ДНСК, ДАНС и КЗП, които трябва да извършат проверки на дружества и физически лица, а резултатите от тях следва да бъдат докладвани в Софийска районна прокуратура.

Разследването по случая продължава.