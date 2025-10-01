Последни новини
Home / Законът / Бивш спецпрокурор встъпи в длъжност „съдия“ в Наказателно отделение на Окръжен съд – Варна

De Fakto 01.10.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 95 Прегледа

Defakto.bg

  

На първи октомври 2025 година в Окръжен съд – Варна встъпи в длъжност нов съдия.

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 16-ти септември тази година, Камен Господинов беше преместен като класиран кандидат  за заемане на длъжността „съдия“ в институцията  в конкурс за преместване в Наказателно отделение.

На тържествена церемония пред общото събрание на магистратите от Варненски окръжен съд, той положи клетва за първоначално встъпване в длъжност.

Председателят на Окръжен съд – Варна Цвета Павлова го приветства в екипа на съда, пожела му бърза адаптация и да изпълнява задълженията си по съвет, вътрешно убеждение и да се ръководи в действията си само от закона.

Камен Господинов е завършил юридическото си образование през 2001 г. в Техническия университет във Варна.

От 1996 г. до 2000 г.  е работил като районен инспектор в града, след което до 2007 г. е работил като дознател в морския град. От 2007 г. до 2009 г. е бил назначен на длъжност старши дознател в Главна дирекция на полицията в София. От 2009 г. до 2012 г. е бил прокурор в Районна прокуратура – Несебър, а до 2016 г. – прокурор в Районна прокуратура – Бургас.

До 2017 година е бил административен ръководител на Районна прокуратура – Котел, след което става прокурор в Специализираната прокуратура, а след закриването и́ е преместен в Софийска градска прокуратура.

Придобил е над 20 години общ юридически стаж, от които над 15 години в като прокурор.

 

 

 

Отговорен редактор: Лилия Христовска
