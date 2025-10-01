Божидар Божанов: Има съвестни и честни прокурори, които се водят от закона, а не от команди „отвън“ или „отгоре“

Вчера Антикорупционният фонд публикува информация за смачкване на разследването „Хемусгейт“ от прокуратурата.
Наблюдаващият прокурор, който реално е искал да бъде установена истината, е бил отстранен от разследването от Емилия Русинова (част от осемте джуджета), като Сарафов също е имал участие.
BIRD преди година пък писаха, че по същото дело наблюдаващият прокурор (преди да бъде отстранен) е изпратил искане за имунитета на народен представител от ГЕРБ (Николай Нанков б.р.), но главният прокурор (тогава – Гешев) е отказал да го внесе в Народното събрание.
В тази връзка преди месец бях поискал от прокуратурата данни за броя случаи, в които наблюдаващ прокурор е поискал имунитета, но му е било отказано от главния прокурор. Т.е. в колко случаи е сложен чадър директно от главния прокурор, въпреки наличието на съвестен прокурор.
Прокуратурата ми отказа тази информация – не разполагала с нея, а и не ставало ясно за изпълнението на коя моя функция като народен представител ми трябвали тези данни. Не отговори по реда на какъв акт се извършва отказ от главния прокурор.
Заключенията са три:
1) Има съвестни и честни прокурори, които се водят от закона и вътрешното си убеждение, а не от команди отвън или отгоре;
2) Административните ръководители в прокуратурата, вкл. главният прокурор, са тези, които превръщат прокуратурата в чадър или бухалка, в зависимост от случая и изпразват прокуратурата от съдържание, мачкайки съвестните прокурори;
3) Висшият съдебен съвет избира административните ръководители, съответно промяна в системата е възможна чрез избор на истински независим и професионален Висш съдебен съвет.
Без квота на Пеевски.
(Фейсбук)