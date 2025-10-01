Божидар Божанов: Има съвестни и честни прокурори, които се водят от закона, а не от команди „отвън“ или „отгоре“

Вчера Антикорупционният фонд публикува информация за смачкване на разследването „Хемусгейт“ от прокуратурата.

Наблюдаващият прокурор, който реално е искал да бъде установена истината, е бил отстранен от разследването от Емилия Русинова (част от осемте джуджета), като Сарафов също е имал участие.

BIRD преди година пък писаха, че по същото дело наблюдаващият прокурор (преди да бъде отстранен) е изпратил искане за имунитета на народен представител от ГЕРБ (Николай Нанков б.р.), но главният прокурор (тогава – Гешев) е отказал да го внесе в Народното събрание.

В тази връзка преди месец бях поискал от прокуратурата данни за броя случаи, в които наблюдаващ прокурор е поискал имунитета, но му е било отказано от главния прокурор. Т.е. в колко случаи е сложен чадър директно от главния прокурор, въпреки наличието на съвестен прокурор.

Прокуратурата ми отказа тази информация – не разполагала с нея, а и не ставало ясно за изпълнението на коя моя функция като народен представител ми трябвали тези данни. Не отговори по реда на какъв акт се извършва отказ от главния прокурор.