Кадрови промени: Окръжна прокуратура – Пловдив с нови заместници, дошли от районни прокуратури

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Димитър Пехливанов, досега заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив, и Ангел Ангелов – прокурор в Районна прокуратура – на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Пловдив. Назначението е от датата на встпъването в длъжност.

Досегашните заместници Галин Гавраилов и Галина Андреева-Минчева са преназначени на заеманата преди назначанието им за зам. – окръжни прокурори на длъжност „прокурор“ в същия орган, считано от датата на вземане на решението.

Решенията могат да се обжалват пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им.

Колегията определи дата – 22 октомври 2025 г., за провеждане на събеседването с допуснатите кандидати в процедурите за избор на административни ръководители на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив и на Военно-окръжна прокуратура – Сливен.

В процедурата за Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, участва Христо Анчев – изпълняващ функциите „административен ръководител – военно-окръжен прокурор“ в органа, а за Военно-окръжна прокуратура – Сливен се кандидатира Георги Василев – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор в нея.