Последни новини
Home / Законът / Над 80 съдебни ръководители участваха в национален семинар за дисциплинарните производства по ЗСВ

Над 80 съдебни ръководители участваха в национален семинар за дисциплинарните производства по ЗСВ

De Fakto 01.10.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 297 Прегледа

Defakto.bg
Административни ръководители от цялата страна. Снимки ВСС

 

Над 80 административни ръководители от апелативните, административни, окръжни и районни съдилища в цялата страна участваха в двудневен обучителен семинар  на тема „Дисциплинарни производства по Закона за съдебната власт“.

Семинарът е организиран по инициатива на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“ към съдийската колегия на ВСС, който се проведе на 29-ти и 30-ти септември 2025 г. в с. Лозенец, обл. Бургас.

Атанаска Дишева
Галина Захарова

Приветствие към участниците отправиха г-жа Атанаска Дишева – член на ВСС и  председател на Комисията и г-жа Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд. В събитието участваха и членовете на Висшия съдебен съвет –  Боян Магдалинчев – представляващ ВСС,  Цветинка Пашкунова,  Вероника Имова, Олга Керелска и  Светлана Бошнакова – член на прокурорска колегия на ВСС.

Обучението беше разделено на четири модула, по време на които лекторите разясниха особеностите и конкретни детайли относно дисциплинарните производства по ЗСВ.

Представени бяха  и дадени  практически насоки в помощ на административните ръководители във връзка с образуването и провеждането на дисциплинарно производство и ангажирането на дисциплинарната отговорност на магистратите.

Атанаска Дишева представи същността на дисциплинарното производство срещу съдии – уредба,  страни, развитие на производството и доказването в него, както и особеностите в правомощията на административните ръководители.

Темата за дисциплинарната отговорност и независимостта на съда в правото на ЕС и ЕКПЧ бяха обобщени от доц. Христо Христев, преподавател по право на Европейския съюз в СУ „Св. Климент Охридски“.

Олга Керелска, Цветника Пашкунова, Вероника Имова

Съдия Сибила Симеонова – председател на VI отделение на Върховния административен съд и съдия Николай Ангелов от VI отделение, посочиха и представиха съдебна практика на ВАС по дисциплинарни производства по Закона за съдебната власт.

Деница Захариева и Славчо Арсов от дирекция „Дисциплинарна дейност“ от Администрацията на Висшия съдебен съвет дадоха практически насоки и конкретни примери относно изготвянето на предложение, съответно заповед за образуване на дисциплинарно производство, на заповед за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“, както и на други актове по дисциплинарни производства, като  обясниха и спецификите при изчисляването на сроковете по чл. 310 ЗСВ.

Практическо ръководство за изготвяне на актове относно дисциплинарни производства ще бъде публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в секция “Постоянни комисии“/КДДВИВСС-СК/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About De Fakto

Проверете също

Бивш спецпрокурор встъпи в длъжност „съдия“ в Наказателно отделение на Окръжен съд – Варна

   На първи октомври 2025 година в Окръжен съд – Варна встъпи в длъжност нов …

Божидар Божанов: Има съвестни и честни прокурори, които се водят от закона, а не от команди „отвън“ или „отгоре“

Вчера Антикорупционният фонд публикува информация за смачкване на разследването „Хемусгейт“ от прокуратурата. Наблюдаващият прокурор, който …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване