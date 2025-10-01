Над 80 съдебни ръководители участваха в национален семинар за дисциплинарните производства по ЗСВ

Над 80 административни ръководители от апелативните, административни, окръжни и районни съдилища в цялата страна участваха в двудневен обучителен семинар на тема „Дисциплинарни производства по Закона за съдебната власт“.

Семинарът е организиран по инициатива на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“ към съдийската колегия на ВСС, който се проведе на 29-ти и 30-ти септември 2025 г. в с. Лозенец, обл. Бургас.

Приветствие към участниците отправиха г-жа Атанаска Дишева – член на ВСС и председател на Комисията и г-жа Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд. В събитието участваха и членовете на Висшия съдебен съвет – Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Олга Керелска и Светлана Бошнакова – член на прокурорска колегия на ВСС.

Обучението беше разделено на четири модула, по време на които лекторите разясниха особеностите и конкретни детайли относно дисциплинарните производства по ЗСВ.

Представени бяха и дадени практически насоки в помощ на административните ръководители във връзка с образуването и провеждането на дисциплинарно производство и ангажирането на дисциплинарната отговорност на магистратите.

Атанаска Дишева представи същността на дисциплинарното производство срещу съдии – уредба, страни, развитие на производството и доказването в него, както и особеностите в правомощията на административните ръководители.

Темата за дисциплинарната отговорност и независимостта на съда в правото на ЕС и ЕКПЧ бяха обобщени от доц. Христо Христев, преподавател по право на Европейския съюз в СУ „Св. Климент Охридски“.

Съдия Сибила Симеонова – председател на VI отделение на Върховния административен съд и съдия Николай Ангелов от VI отделение, посочиха и представиха съдебна практика на ВАС по дисциплинарни производства по Закона за съдебната власт.

Деница Захариева и Славчо Арсов от дирекция „Дисциплинарна дейност“ от Администрацията на Висшия съдебен съвет дадоха практически насоки и конкретни примери относно изготвянето на предложение, съответно заповед за образуване на дисциплинарно производство, на заповед за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“, както и на други актове по дисциплинарни производства, като обясниха и спецификите при изчисляването на сроковете по чл. 310 ЗСВ.

Практическо ръководство за изготвяне на актове относно дисциплинарни производства ще бъде публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в секция “Постоянни комисии“/КДДВИВСС-СК/.