Парламентът отказа на ДПС „Ново начало“ да образува комисия за дейността на фондация Сорос

Няма да има комисия и за дейнотта на Пеевски

Парламентът отхвърли предложението на „ДПС – Ново начало“ за проект за създаването на Временна комисия за установяването на факти и обстоятелства, свързани с дейността на Джордж Сорос, Александър Сорос и техните фондации.

За бяха 83 депутати, въздържаха се 88 от ГЕРБ, „Има такъв народ“ и МЕЧ, против бяха 30 от Продължаваме промяната – Демократична България.

Фондацията на Сорос е раздала милиони за финансиране на различни политически проекти, става дума за възстановяване на демокрацията и плурализма в България, обоснова искането за прегласуване Станислав Анастасов.

Отхвърлено беше искането на Хамид Хамид от „ДПС-Ново начало“ също днес парламентът да реши за сваляне имунитета на Ивайло Чорбов от „Възраждане“. Не се прие и предложението на парламентарната група за сваляне имунитета и на Славчо Крумов от „Възраждане“, както и на колегата му Никола Димитров.

Хамид Хамид също се обърна към председателя на парламента и поиска тя да се намесва, когато от трибуната се говорят неточности. Има достатъчно доказателства, че кметът на Варна, който лежи в ареста, „е искал 20%“, притури той проценти към показанията на варненската предприемачка Пламенка Димитрова.

Народното събарине не е съд, няма съдебни функции, отговори Наталия Киселова, цитирана от БТА.

Мнозинството отхвърли искането на „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) за изслушване на премиера във връзка с внесен законопроект за промени в Закона за статистиката. Не се прие предложението на Божидар Божанов (ПП-ДБ) точка първа да бъде проект на решение за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства около дейността на Делян Пеевски и свързани с него лица.

За втори път беше отхвърлено предложение за разглеждане искането на и.ф. главен прокурор за сваляне имунитета на Ивайло Чорбов от „Възраждане“. Този път то беше на Явор Божанков от ПП-ДБ и се предвиждаше точката да е първа в четвъртък. ГЕРБ пазят имунитетите на депутатите от „Възраждане“, коментира Божанков, след като залата не прие точката.

Мнозинството не гласува и искането на ПП-ДБ утре НС да разгледа промени в Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи Украйна. Идеята е бюджетът да събере 3 млрд. лв от транзит на руски газ, вместо от българските фирми и граждани чрез увеличаване на данъци и осигуровки, защити нуждата законопроектът да бъде разгледан Асен Василев, председател на „Продължаваме промяната“.

Божидар Божанов (ПП-ДБ) настоя да се напомня, че всички депутати от ПП-ДБ са си дали сами имунитетите, когато прокуратурата ги е поискала.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов подчерта, че обвиненията срещу депутати на партията са за политически протест, а обвиненията срещу представители на ПП-ДБ са за злоупотреба с власт, искане на подкупи. Няма да даваме повече имунитети на тази съдебна система, категоричен е той.