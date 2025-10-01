Последни новини
Home / Законът / Без ясен статут: Сарафов участва в 19-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори на страните членки на ЕС

Без ясен статут: Сарафов участва в 19-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори на страните членки на ЕС

De Fakto 01.10.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 172 Прегледа

Defakto.bg
Борислав Сарафов, според закона не може да е и. ф. гл. прокурор, според прокурорската колегия – може

 „И.ф. главен прокурор  Борислав Сарафов е на работно посещение в Хага, Кралство Нидерландия, където ще участва в 19-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори и ръководителите на прокуратури на страните членки на Европейския съюз (ЕС)“, съобщава пресцентърът на ПРБ.

Форумът се провежда в централата на Евроджъст и ще бъде открит от президента на организацията Михаел Шмид.
Това е третата поред среща на Консултативния форум, в  Борислав Сарафов участва. В рамките на посещението си в Хага той ще проведе и поредица двустранни срещи с ръководители и представители на европейски институции.

Акцент в програмата на тазгодишната среща на Консултативния форум са разследванията, свързани с нарушаването и заобикалянето на санкциите на Европейския съюз спрямо Русия, като се очаква да бъде представена и актуална информация относно хода им.

Участниците ще обсъдят и борбата с организираната престъпност, международните онлайн инвестиционни измами, както и други теми от взаимен интерес.
Консултативният форум на главните прокурори на страните от ЕС функционира от 2010 г. в рамките на Евроджъст – звеното за съдебно
сътрудничество на Европейския съюз, чиято цел е координация на разследванията и наказателните преследвания и сътрудничество между
компетентните органи на държавите членки по отношение на тежката трансгранична и/или организирана престъпност.

На 21 юли изтече 6 -месечиня срок,  в който според Закона за съдебната власт,  той можеше  да заема поста,  но Прокурорската колегия на ВСС отказа да назначи нов и. ф. с мотива,  че промяната не се отнася за него, а  правнато общност приема с недоумение оставането на Сарафов на чело на ПРБ.

Съдийската колегия, обратно на прокурорската, прие, че след изтичане на 6-месечния  срок на Георги Чолаков също като и.ф.,   трябва да бъде назначен нов временен ръководител на ВАС.  В момента до окончателното определяне  на нов и.ф., (нещо което се очакваше да стане във вторник),  длъжността заемат двама заместници на  Чолаков.

В Народното събрание управляващите продължават да си затварят очите за задълженията  към съдебната власт, чието кадрово състояние е прескочило правото и европейското законодателство, а извънмандатни членове на ВСС продължават да кадруват системата.  

About De Fakto

Проверете също

Бивш спецпрокурор встъпи в длъжност „съдия“ в Наказателно отделение на Окръжен съд – Варна

   На първи октомври 2025 година в Окръжен съд – Варна встъпи в длъжност нов …

Божидар Божанов: Има съвестни и честни прокурори, които се водят от закона, а не от команди „отвън“ или „отгоре“

Вчера Антикорупционният фонд публикува информация за смачкване на разследването „Хемусгейт“ от прокуратурата. Наблюдаващият прокурор, който …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване