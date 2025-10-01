Без ясен статут: Сарафов участва в 19-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори на страните членки на ЕС

„И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е на работно посещение в Хага, Кралство Нидерландия, където ще участва в 19-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори и ръководителите на прокуратури на страните членки на Европейския съюз (ЕС)“, съобщава пресцентърът на ПРБ.

Форумът се провежда в централата на Евроджъст и ще бъде открит от президента на организацията Михаел Шмид.

Това е третата поред среща на Консултативния форум, в Борислав Сарафов участва. В рамките на посещението си в Хага той ще проведе и поредица двустранни срещи с ръководители и представители на европейски институции.

Акцент в програмата на тазгодишната среща на Консултативния форум са разследванията, свързани с нарушаването и заобикалянето на санкциите на Европейския съюз спрямо Русия, като се очаква да бъде представена и актуална информация относно хода им.

Участниците ще обсъдят и борбата с организираната престъпност, международните онлайн инвестиционни измами, както и други теми от взаимен интерес.

Консултативният форум на главните прокурори на страните от ЕС функционира от 2010 г. в рамките на Евроджъст – звеното за съдебно

сътрудничество на Европейския съюз, чиято цел е координация на разследванията и наказателните преследвания и сътрудничество между

компетентните органи на държавите членки по отношение на тежката трансгранична и/или организирана престъпност.

На 21 юли изтече 6 -месечиня срок, в който според Закона за съдебната власт, той можеше да заема поста, но Прокурорската колегия на ВСС отказа да назначи нов и. ф. с мотива, че промяната не се отнася за него, а правнато общност приема с недоумение оставането на Сарафов на чело на ПРБ.

Съдийската колегия, обратно на прокурорската, прие, че след изтичане на 6-месечния срок на Георги Чолаков също като и.ф., трябва да бъде назначен нов временен ръководител на ВАС. В момента до окончателното определяне на нов и.ф., (нещо което се очакваше да стане във вторник), длъжността заемат двама заместници на Чолаков.

В Народното събрание управляващите продължават да си затварят очите за задълженията към съдебната власт, чието кадрово състояние е прескочило правото и европейското законодателство, а извънмандатни членове на ВСС продължават да кадруват системата.