Home / Законът / 10 въпроса от близките на Благомир Коцев до Бойко Борисов, шеф на депутата Балачев, притискал кмета да подаде оставка

10 въпроса от близките на Благомир Коцев до Бойко Борисов, шеф на депутата Балачев, притискал кмета да подаде оставка

De Fakto 02.10.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 154 Прегледа

Аз няколко пъти съм апелирал към кмета да подаде оставка, защото виждам неговата управленска немощ, както и тази на екипа му. Ако ме беше послушал, сега щеше да е при семейството си„, обясни  Балачев пред БНР.  Според него недоволните от ареста и делото срещу Коцев във Варна са „една група от 200-300 души, което не е нещо фатално на фона на половинмилионна Варна“. „Коцев – той и защитата му – допринесоха за впечатлението, че ако е на свобода, би допринесъл за саботиране на делото“. 
„Върхът на айсберга е даване на интервюта. Учудвам се как прокуратурата си позволява той да дава такива интервюта“, възмути се Балачев. Това е депутатът демократ и юрист от ГЕРБ Бранимир Балачев, за който се мълви, че  прекият му началник не е  Борисов.

 Изказванията на виден депутат от ГЕРБ Бранимир Балачев, че Благомир Коцев е трябвало да подаде оставка и да си стои у дома,  предизвикаха остра реакция от семейството на варненския кмет.  И не само.   Във Facebook страницата на Благомир Коцев бяха публикувани „10 въпроса от семейството на Благомир Коцев до Бойко Борисов, председател на парламентарната група на ГЕРБ и пряк началник на народния представител Бранимир Балачев“. 

 Ето ги:
 1. „Ако Благомир Коцев ме беше послушал да подаде оставка, сега щеше да е при семейството си“ са думи на Вашия депутат от Варна г-н Балачев от днес сутринта. Каза ги по БНР и спомена семейството. Ние сме семейството. И тъй като ни засяга пряко, бихме искали да Ви попитаме като партиен лидер и пряк ръководител на адвокат Балачев: Вие одобрявате ли партии да поръчват арести на опонентите си? А какво следва, като се направят публични самопризнания за това?
  2. Нали сте съгласен с нас, че това не е върховенство на закона? И че сме в Европейския съюз? Трудно ли Ви е да обясните ситуацията с Благо и състоянието на правовия ред в страната на колегите си в Европа? Имате ли нужда от нашето съдействие след думите на Вашия депутат днес? Ще Ви помогнем да го обясните.
  3. Гражданите на Варна избраха Благо за кмет.  Ваш партиен член и народен представител не просто призна, а подчерта, че е оказвал влияние над Благо да подава оставка. Тоест, да измени на волята на варненци ли го е карал? Прилича ли Ви това на онзи призив да се снима под герба? На нас ни прилича.
  4. Като иска Ваш депутат от Благо да измени на гласа на варненци, питаме се как ще се кандидатира депутатът Ви за доверието ни, когато стане време за това? А партията Ви? А за президент на България ще търсите ли доверие от нас във Варна? Помогнете ни да разберем.
  5. Думата „оставка“, която днес използваха членовете на партията Ви по БНР, съгласувано ли е с Вас? По радиото ли подготвяте града ни за предсрочни местни избори?
 6. Във Варна миналата година имаше два предсрочни избора в двата най-ключови района на града. Там хората препотвърдиха избора си от 2023 г. и казаха отново „не“ на Портних и неговите приближени. Как се казва на хора, които два пъти правят една и съща грешка? А три? Може би хеттрик? И понеже обичате футбола, кой размер фланелка с образа на Благо да Ви изпратим за предстоящия мач?
 7. Ние не разбираме от политика, но правилно ли е нашето усещане за ареста на Благо – че го държите там за отплата за Вашия арест, за назидание на другите кметове и за да си сложите кмет на ГЕРБ във Варна?  Ще прилича ли на Портних – той много си „обичаше работата“, стоеше до късно и „бачкаше здраво“.
8. Обичате ли да Ви арестуват, г-н Борисов? И ние не обичаме да арестуват Благо. За Вас имаше правосъдие след 24 часа. Защо за Благо и общинските съветници няма вече трети месец? И как се обяснява в ЕС тази справедливост на две скорости според партията Ви?
  9. Има ли елит с главно „Д“ в България, г-н Борисов? Подкрепяте ли го? Той подкрепя ли Ви? В Европа подкрепят ли го?
  10. Каним Ви да се срещнете с нас, семейството, за да чуете от нас, няколко варненски граждани, за формите на натиск от Ваше име върху Благо.
 Вие знаехте ли за това? Ще дойдете ли при нас, семейството, да си поговорим? Вземете и внуците – ще си поиграят с децата на Благо. На свобода.

 

