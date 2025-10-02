Последни новини
Адв. Адела Качаунова: Илюзия е, че имаме проблеми, СЕ обяви, че сме си укрепили върховенството на правото

02.10.2025

Може да има незаконно задържан кмет, може семейството му да получава закани за убийство, може да се арестуват депутати с имунитет, може да има узурпатор главен прокурор, може да няма шеф на ВАС, може да управлява ВСС с изтекъл мандат.

Може ИВСС да не може нищо съществено да върши, може да имаме криминални схеми за влияние в съдебната власт, може те да не се разследва.

Може да се отстраняват прокурори дето си вършат съвестно работата, може да се изземват правомощия на президента и концентрира власт в една шайка.

Може да се премахва неудобен шеф на НСИ, може да имаме маса премиери, може единият да ползва цялата охрана в държавата.

Но всичко това е илюзия, защото Съветът на Европа каза, че България е постигнала невероятен напредък в укрепването на демокрацията, върховенството на правото и защитата на основните права, а в съдебната власт са проведени ключови реформи.

Както и преди година писах по друг повод ГЕРБ са много успешни в политиката на европейско ниво, там са същи демократи.

А ние живеем в паралелна реалност. ( Фейсбук)

