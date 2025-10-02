Последни новини
Home / Законът / Полицията във Варна разследва заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

Полицията във Варна разследва заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

De Fakto 02.10.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 179 Прегледа

Defakto.bg

Полицията във Варна разследва сигнал за заплаха срещу сестрата на кмета на града Благомир Коцев – Биляна Коцева, съобщи БНР.

Посланието с текст: „Останете живи заради близките си“ е било написано върху четири кутии с пури, оставени в семейния ресторант на Коцеви от малолетно момче, което в момента се издирва от органите на реда.

Образувано е досъдебно производство за закана за убийство.

„Тези 4 кутии пури са колкото сме ние, възрастните от семейството. Те са и колкото са децата в семейството. Пратката идва дни след известни събития и дни преди други, предстоящи, важни събития. Може би затова и криминалният ум, който е сътворил това послание, е толкова изобретателен“, написа в  профила си Коцев.

Благомир Коцев остана в ареста, след последното произнасяне на Апелативен съд София от 23 септември.  Той бе задържан след акция на Антикорупционната комисия на 8 юли.  Повдигнато му е обвинение за участие в организирана престъпна група за искане на подкуп по  показания на прокураската свидетелка  Пламенка Димитрова.

Сестрата Биляна Коцева

Прокуратурата отказва  да извърши повторен разпит на бившия зам.кмет на Варна Диан Иванов, който пред СГП заяви, че показанията му са дадени под натиск от КПК.

Съдебният  състав  не се произнесе по този факт и възприе „старите“ показания на свидетеля, такива каквите му предложи прокуратурата, въпреки, че  по делото е приложено искането на Иванов за нов разпит.

Самата Биляна Коцева на  един от десетте  протеста срещу задържането на кмета,  заяви в емоционална реч  пред стотиците се събрали граждани, че брат й е  бил подложен на тежък и системен натиск в последните месеци  да напусне „Продължаваме промяната“ и да се присъедини към т. нар. стратегия „Ново начало“ на Делян Пеевски.

About De Fakto

Проверете също

Адв. Адела Качаунова: Илюзия е, че имаме проблеми, СЕ обяви, че сме си укрепили върховенството на правото

Може да има незаконно задържан кмет, може семейството му да получава закани за убийство, може …

10 въпроса от близките на Благомир Коцев до Бойко Борисов, шеф на депутата Балачев, притискал кмета да подаде оставка

   Изказванията на виден депутат от ГЕРБ Бранимир Балачев, че Благомир Коцев е трябвало да …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване