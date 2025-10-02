Полицията във Варна разследва заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

Share Facebook

Полицията във Варна разследва сигнал за заплаха срещу сестрата на кмета на града Благомир Коцев – Биляна Коцева, съобщи БНР.

Посланието с текст: „Останете живи заради близките си“ е било написано върху четири кутии с пури, оставени в семейния ресторант на Коцеви от малолетно момче, което в момента се издирва от органите на реда.

Образувано е досъдебно производство за закана за убийство.

„Тези 4 кутии пури са колкото сме ние, възрастните от семейството. Те са и колкото са децата в семейството. Пратката идва дни след известни събития и дни преди други, предстоящи, важни събития. Може би затова и криминалният ум, който е сътворил това послание, е толкова изобретателен“, написа в профила си Коцев.

Благомир Коцев остана в ареста, след последното произнасяне на Апелативен съд София от 23 септември. Той бе задържан след акция на Антикорупционната комисия на 8 юли. Повдигнато му е обвинение за участие в организирана престъпна група за искане на подкуп по показания на прокураската свидетелка Пламенка Димитрова.

Прокуратурата отказва да извърши повторен разпит на бившия зам.кмет на Варна Диан Иванов, който пред СГП заяви, че показанията му са дадени под натиск от КПК.

Съдебният състав не се произнесе по този факт и възприе „старите“ показания на свидетеля, такива каквите му предложи прокуратурата, въпреки, че по делото е приложено искането на Иванов за нов разпит.

Самата Биляна Коцева на един от десетте протеста срещу задържането на кмета, заяви в емоционална реч пред стотиците се събрали граждани, че брат й е бил подложен на тежък и системен натиск в последните месеци да напусне „Продължаваме промяната“ и да се присъедини към т. нар. стратегия „Ново начало“ на Делян Пеевски.