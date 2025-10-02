ПРБ не признава решението на ВКС, дали Сарафов е нелегитимен можел да реши само „съдът на Чолаков“

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Решението на Върховния касационен съд (ВКС) не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), а то може да се отмени от Върховния административен съд (ВАС), не от ВКС.

Именно ВАС, популялен като съда на дългогодишния си председател Георги Чолаков, оспори пред Конституционния съд Закона за съдебната власт, който спря избора Сарафов за титулярен главен прокурор.

Според съобщение на БТА прокуратурата заявява:

Актът на Наказателната колегия на ВКС обаче ощетява потърпевшите по наказателни дела, по които и.ф. главен прокурор е поискал възобновяване на делата. Решението на ВКС не ощетява Борислав Сарафов, а пострадалите по наказателни дела, вкл. решенията на и.ф. главен прокурор да премести разследването на гибелта на Сияна в София, както и поемането от Националното следствие на делото за катастрофата с АТВ-то в Слънчев бряг, посочват още от прокуратурата.

По рано ВКС отхвърли искане за възобновяване на наказателни дела от Сарафов с мотива, че е изтекъл 6-месечния му мандат на поста.

Според „Наказателната колегия на ВКС правомощията на и. ф. главен прокурор се прекратяват по силата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ след изтичане на шестмесечния срок от влизане в сила на тази разпоредба, поради което искане за възобновяване на наказателно дело, подадено от и. ф. главен прокурор след 21.07.2025 г., не съставлява валидно сезиране“, казаха върховните съдии.

„Оттук нататък по всяко дело, всеки един акт на главния прокурор рискува, като попадне в съда, да бъде тълкуван като нищожен“, поясни доц. Деяна Марчева, преподавател по Конституционно право пред БТВ.

„Нямаме такова генерално действие за обявяване на нищожни на всички актове на главния прокурор. Във всяко отделно производство всяка заинтересована страна може да се позове на нищожност на тези актове и съдът ще преценява за всяко конкретно дело“, добави тя.

Прокуратурата рядко си е позволява подобно явно пренебрежително отношение към Съда, още повече, че е само една от страните в наказателиня процес. Изглежда са изтънели високите нравствени качества на сторонниците на законноста.

Но вместо да се вайкат удобно на гърба на жертвите на престъпления, да бяха признали, че българският и.ф. главен прокурор не може да защити да правата им, защото е нарушител на закона. Не може да се скрие и зад прокурорската колегия, защото отговорността му е лична. И го знае.