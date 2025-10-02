След 8 г. прокуратурата в Кърджали внесе в съда обвинение за присвояване срещу дългогодишния кмет на града Хасан Азис  

Защитата и Азис научили от пресата за внесения обвинителен акт

Окръжна прокуратура в Кърджали е внесла в съда дело за присвояване на общински пари за дърва за огрев, което се води срещу бившия дългогодишен кмет на града Хасан Азис. Подсъдими в процеса са бивш главен счетоводител и двама финансови контрольори от общината, съобщиха оттам.

Срещу четиримата са повдигнати обвинения за длъжностно присвояване и безстопанственост, свързани с договори за доставка на дърва.

Хасан Азис и главният счеводител са обвинени за присвояване на 78 704 лв. по два договора за доставка на дърва в периода 2018-2019 година.

1.Хасан Азис е предаден на съд за това, че като кмет на Кърджали в съучастие с В. И., като главен счетоводител, в периода от януари 2018 г. до януари 2019 г. като длъжностни лица са присвоили пари в общ размер на 78 704 лв. във връзка със заплащане по два договора за доставка на дърва – престъпление по текстове от Наказателния кодекс. Длъжностното присвояване е в големи размери и двамата обвиняеми са действали като съизвършители, посочват от обвинението.

Те са обвинени и в безстопанственост, че в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г. не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на имуществото на община Кърджали във връзка с горепосочените два договора и от това са последвали значителни щети за общината в размер на 12 459 лева.

Твърди се, че дървата са платени на по-високи от договорените цени и не са били доставени. След това не е извършен и финансов контрол.

Според прокуратурата нанесената щета на община Кърджали от двете престъпления е 91 163 лева.

Спрямо четиримата обвиняеми е взета най-леката мярка неотклонение – „Подписка“.

Именно по разпореждане на кмета Азис навремето по доклада на АДФИ е извършена проверка, нарушенията установени и парите отдавна върни, заяви пред Дефакто адвокат Елисавета Пенчева.

„Най – смешно е , че ние научаваме от пресата за внесения обвинителен акт, вместо аз да го кажа на медиите, както е в цял свят„, добави Пенчева. Предстои избор на нов окръжен прокурор на Кърджали и трябва да се доказва действеност, допусна адвокатът.

2. Хасан Азис беше обвиняем преди 15 г. по т. нар. дело за водното огледало в града, че е поискал от държавата 9 млн. лв. за отчуждаване на имот, чиято цена била близо 10 пъти по-малка, а накрая върховният съд прекрати делото, защото в Наказателния кодекс няма подобно престъпление – не е престъпление да искаш определена цена за имот.

3. Πocpeд избopнaтa ĸaмпaния през 2024 г. пpoĸypaтypaтa aĸтивиpa друго oбвинeниeто oт 2022 г. cpeщy бившия кмет, чe пpи нeгoвoтo yпpaвлeниe, oбщинaтa e дoгoвopилa диpeĸтнo пopъчĸa зa пoчиcтвaнe нa дepe в в квартал ”Байкал“ нa Kъpджaли зa 68 xил. лв. пpи пoлoжeниe, чe пpaгът зa възлaгaнe e бил 60 xил. лв.