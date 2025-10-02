Последни новини
Сачева: СЕ затвори постмониторинговия диалог с България – проведени са ключови реформи в съдебната система и срещу корупцията

02.10.2025

Деница Сачева, зам.председател на ГЕРБ

След 26 години Съветът на Европа реши да затвори постмониторинговия диалог с България, съобщи във „Фейсбук“ профила си зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Деница Сачева, цитирано от БНР .

С гласуване в пленарната зала мнозинството от всички политически групи е подкрепило приемането на специална резолюция за България, която отбелязва, че страната ни е постигнала значителен напредък в укрепването на демокрацията, върховенството на закона и защитата на човешките права.

В документа се посочва, че са проведени ключови реформи в съдебната система, борбата с корупцията и защитата на свободата на словото; приети са също законодателни промени за защита на жертвите на домашно насилие, борба с речта на омразата и по-добра защита на журналистите.

Решението идва, след като Европейската комисия вече прекрати Механизма за сътрудничество и проверка, а от 1 януари 2026 България ще се присъедини към Еврозоната, посочва Сачева. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа подчертава, че ще продължи да следи развитието у нас чрез редовни периодични прегледи.

