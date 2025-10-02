Софийска градска прокуратура дава на съд 56-годишен мъж, запалил знамето на Европейския съюз на протест срещу еврото

Share Facebook

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) постановление, с което предложи обвиняемият М. М. да бъде признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 108, ал. 2 НК и да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание на основание чл. 78а НК.

Става дума за 56-годишен мъж, присъствал на протестите срещу еврото, организирани от партия „Възраждане“ на 22 февруари на площад „Княз Александър I“ № 1 пред сградата на БНБ.

Той e обвинен, че около 13.30 ч. е опетнил знамето на Европейския съюз, като го запалил и същото било унищожено.

От доказателствата по делото се установява, че запаленото знаме носи белезите на знамето на Европейския съюз. Назначена по делото комплексна експертиза дава заключение, че дори при липса на точно геометрично построение и прецизно идентифициране на стойностите на цветовете, наличните белези са достатъчни за разпознаване на знамето на Съюза.

Разследването е проведено от следовател при отдел Следствен на СГП предвид изричната компетентност на разследващия орган по чл. 194, ал. 1, т. 1 НПК, под ръководството и надзора на СГП.

В случая са налице предвидените в закона основания за приложение на чл. 78а НК, а именно за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия с налагане на административно наказание, тъй като за престъплението по чл. 108, ал. 2 НК е предвидено наказание лишаване от свобода до две години или глоба до три хиляди лева; обвиняемият е неосъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Глава Осма, Раздел IV от НК, няма подлежащи на възстановяване имуществени вреди и не са налице основания, изключващи приложението на института на чл. 78а, ал. 1 НК.

Делото е насрочено от съда за разглеждане в открито съдебно заседание.