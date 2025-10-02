Адвокат Велислав Величков от инициативата „Правосъдие за всеки“ бе специален гост в „Денят на Дарик“, за да коментира скандала с подкупите на екипа на Роби Уилямс, след който властта поиска закриване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Той говори за корупцията от най-ниското до най-високото ниво. „Делян Пеевски използва фашистки лозунги на Бенито Мусолини отпреди 100 години“, заяви адв. Величков.

За корупцията

„Щом нещата стигнаха до там да бъдат искани подкупи от шофьори на камиони, превозващи скъпоструваща техника за най-големия концерт в страната. Очевидно корупцията е станала модел на поведение. Сега се гледат камери, светкавична акция, обиск в домовете на тези хора, намират се 40 000 евро, прокуратурата искат постоянно задържане, моментално са уволнени и много скоростно отиват на съд. Въпросът е виждаме ли такава скорост, когато има корупция при друг тип граждани. Скандалите съпътстват ДАИ от момента, в който е създадена и непрекъсното тази агенция е в центъра на скандали. За да влезеш в управлението на тази агенция, трябва да си много доверен човек“, каза адвокат Велислав Величков от инициативата „Правосъдие за всеки“.

„Тази изпълнителна агенция отдавна е потънала в мръсотии и миризма. Трябва да има реподбор в тази агенция, или просто плакнем окото пред чужденците, за да не се излагаме. Роби Уилямс е грандиозен певец и очевидно смирен човек, защото не той постави въпроса, а организаторите от българска страна. Представяте ли си, ако Роби Уилямс бе съобщил това от сцената. Осъществява се масова корупция, за да се поставя въпроса за гигантската корупция. Почтените хора биват гонени от системата“, каза още той.

„Каква мотивация да имат обикновените полицаи да работят, като контрабандата преминава през висшето ръководство. Взе да се потвърждава тезата, че по тоталитарно управление, а и сега контрабандата и корупцията са държавна политика. Тези хора, напуснали системата, стават приказно богати, като стават големи бизнесмени“, смята адвокат Велислав Величков от инициативата „Правосъдие за всеки“.

За най – богатия лидер на уж опозиционна партия

„Властта е основно влияние и кой ти стои зад гърба. Най-богатият човек в държавата е депутат, лидер на уж опозиционна партия. Той казва, че държавата е той. Тази държава няма да се разруши. Аз съм гарантът, като какъв си гарант? Държавата с главно Д иска да направи, защото се казва Делян, всичко там е с главно Д. Има един Деньо Денев с главно Д, който е шеф на друго голямо Д – ДАНС. Най-голямото Д в българските език е думата далавера. Твои са министрите, твои са четири партии – това не е държава с голямо Д, а мафия с голямо М. Не знам Пеевски какви книги чете. Винаги съм се чудил, слушайки неговия просташки език. Бенито Мусолини с неговата фашистка партия на този площад „Болоня“ произнася една реч, на която казва: „Всичко за държавата, нищо извън държавата и никой срещу държавата.“ Като държавата е била еднолично управлявана от фашистката му партия. Това е залегнало в речите на Делян Пеевски, той използва фашистки лозунг отпреди точно 100 години. Диктатура е още една дума с главно Д, когато искаш да управляваш цялата държава – държавата това съм аз. Изречението: „Аз ви гарантирам“ трите власти – това означава, че Делян Пеевски се вижда в ролята на трите власти“, каза адвокат Велислав Величков.

„Делян Пеевски призова в първия работен ден на Народното събрание за преврат на президента Румен Радев. Просташкият език на Пеевски е обект на демонстрация на сила. На мен ми е чудно да чуя Пеевски как говори на една маса със свои съмишленици. Простакът в него дали е природно създаден, или просто той така си говори пред своите фенове. Той говори 10 заучени реплики пред фикуса на залата, в която заседава. Пеевски има 5 изречения, които повтаря като грамофонна плоча. Какъв е реалният вот към Пеевски, защото той купи партията на баща си и какъв е процентът на купения и корпоративния вот, осъществен чрез кметовете по местата“, смята той.

„Социолозите не могат да се разберат помежду си Пеевски къде е. В няколко агенции Пеевски излиза на няколко процента от Борисов и го страхува. Разликата между ГЕРБ и ПП-ДБ е 10-12%, но в „Галъп“ Пеевски имаше второ място и бе на 2-3% от Борисов. Хората не разпознават ПП-ДБ като реална алтернатива и заради това има спад при тях. Те не са разпознати като алтернатива. Асен Василев е едноличен лидер на „Продължаваме промяната“, но той е участвал в няколко правителства и също не се разглежда като алтернатива, въпреки че той е много умен човек, който е харесван“, заяви Величков.

А и.ф. главен прокурор ни се смее от 4-ия етаж

„Ние ( „Правосъдие за всеки“) не сме ничия притурка, но темата в момента е завладяната държава и отвлеченото правосъдие. В момента няма гражданска енергия, за да бъде създаден нов политически проект. Не виждам и естествените лидери. От друга страна, ПП-ДБ няма потенциал да расте. Те трябва да разберат, че трябва да се отворят към гражданското общество. Те трябва да направят граждански фронт против корупцията, като сложат и познати лица за лидери.

Трябва да направят единен фронт със свободните граждани и да излязат извън партийната черупка – няма друг начин.

Иначе оставаме ние да правим протести, а и.ф. главен прокурор да ни се смее отвътре от 4 етаж“, заяви адвокат Велислав Величков от инициативата „Правосъдие за всеки“.

За опозиционнте кметове

„Няма нито едно пряко доказателство, което да създаде обосновано подозрение, че кметът на Варна Благомир Коцев е поискал подкуп, взел подкуп или опитал да инициира подкуп. Г-жа Пламенка казва, че била чула, че някакви пари щели да стигнат до някакъв депутат и варненският кмет знаел. Една жена на пазара ми каза, това е“, коментира адвокатът по повод на ареста на варненския кмет Благомир Коцев и задържането му.

„Остава един единствен кмет от цялата опозиция – Методи Байкушев, в Благоевград. Той е навсякъде по всички телевизии, защото знае, че той е следващият и се защитава превантивно от това, което би следвало. Пеевски иска да няма нито един кмет на ПП-ДБ в цялата държава. Дори Борисов не иска това, но Пеевски го иска и използва бухалките“, заяви адвокат Велислав Величков.

Вижте цялото интервю на адвокат Велислав Величков в „Денят на Дарик“ в прикаченото видео!