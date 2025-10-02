Зам. градски прокурор, обвинител по делото „Барбутов“, отказа да образува дело за хулиганство на Пеевски

Зам. градският прокурор на София Дойчо Тарев е отказал да образува наказателно производство за хулиганство срещу лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, съобщи бившият наказателен съдия и сегашен адвокат Методи Лалов на страницата си във Фейсбуук.

Става дума за репликите, които Пеевски изрече към Асен Василев и Кирил Петков от „Продължаваме промяната“ при блокадата на входа за автомобили пред сегашната сграда на Народното събрание. Тогава Пеевски бе принуден да повърви пеша, скара се на протестиращите и отправи неприлични подмятания.

На Асен Василев изящно лидерът на ДПС Ново начало заяви:

„Абе, я отивай да те оправят във вас, бе, както оправят по пеньоар, бе! Всички знаем, бе! Айде! Всички знаем, бе! Погледни колко си смешен! „Какво искаш, Асене? Крадец, ограбил митниците, икономиката! Погледни колко си смешен, бе! „.

На Кирил Петков: „Ей, крадец, колко пъти ми беше в… Крадец! Айде тичай при парапета, при Лена, бе! При Лена, бе! Наркоман! Тичай при Лена! Наркоман!“

Според Лалов и Георгиев макар Пеевски да се е обърнал към публични личности като Василев и Петков, той е преминал границите на свободното изразяване с език „обективно неприличен и унижаващ“, а думите му – просташки.

Репликите на Пеевски, изказани на висок глас, чути от депутати, охрана и граждани, бяха разпространи в публичното пространство.

Прокурор Тарев приема, че няма грубо нарушение на обществения ред:

След запознаване с изложеното в сигнала, не намирам за необходима извръшванеот на предвалителна проверка, даколкото съдържащите се в него тввърдения не покриват състав на престъпление от общ характер и конкретно състава на престъплението хулаганство, казва в мотивите си Тарев.

При извършването на хулиганство личните мотиви имат второстпенен характер, а явното неуважение към обществото, изразено грубо отношеине към обществения ред, се явява главен мотив за квалификацията по чл. 325 ал 1 от НК. И в тази връзка, ако хулиганскит мотиви са преобладаващи, то престъплението е хулиганство, сочи прокурорът.

В случая обаче обидите са отправени на база лични взаимоотношения, Пеевски не e имал за цел да прояви неуважение към обществото, което означава, че поведението му не е хулиганство, заключава той.

„ Прокуратурата отдавна не служи на гражданите. Хулиганство има, конкретни мотиви за обратното Тарев не е съумял да изложи“, заяви адв. Методи Лалов.

Той заяви, че постановлението ще бъде обжалвано, за да се даде “възможност и на други прокурори да покажат, че мотивите “ никак не струват”.

Налице е достатъчно съдебна практика, според която съставът на хулиганството може да бъде осъществен и чрез публично изричане на обиди. Възможно е прокурор Дойчо Тарев дори да я знае, но да не разполага с независимостта да я приложи, коментира адв. Емил А. Георгиев.

Дойчо Тарев стана зам.-градски прокурор на София по предложение на и.ф. ръководител на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова, чието име според „БОЕЦ“ и BIRD.bg е част от архива на издирвания бивш следовател Петьо Петров – Петьо Еврото. Това стана през юни т. г. с решение на прокурорската колегия на ВСС, когато бяха сменени значителна част от заместниците на градския прокурор на София, напомни сайтът „Актуално“.

„Разселени“ по ирархията бяха магистрати, работили по дела като „Осемте джуджета“, мрежата около убития Мартин Божанов – Нотариуса и делото срещу Васил Божков.

Прокурорската колегия прие единодушно новите заместници, като нямаше дори дебат, с което подсказа, че решението е взето някъде другаде, а пред мониторите бе сведено за сведение.

Като обвинител по делото „Барбутов“, Дoйчo Tapeв в съдебна зала oмaлoвaжи определението на съдия Мирослава Тодорова, с което тя освободи от 10 000 лв. парична гаранция обвинената юристка Соня Клисурска. Мотивът бе, че не е участник в ОПГ. Ha пpaĸтиĸa oт peшeниeтo нa cъдиятa ce paзбра, чe нямa ocнoвaния дa се твъpди, чe е налице opгaнизиpaнa пpecтъпнa гpyпa ( OΠГ ) пo дeлoтo „Бapбyтoв“ и на практика обвинението се разпада.

Тарев изтъкна забалежителен аргумент като нарече съдийския акт „тeнeдeнциoзeн тaĸъв aнaлиз“ и без да вземе отношение по твърденията на Клисуерска, че е притискана да лъжестветиелства срещу Барбутов, настоя бившия зам. кмет да остане в ареста.

Съдът възприе приятелски тезата му.