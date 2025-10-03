Последни новини
Home / Законът / Адв. Емилия Недева за нападките на ПРБ към ВКС: Ако не беше трагично, щяхме да се смеем

Адв. Емилия Недева за нападките на ПРБ към ВКС: Ако не беше трагично, щяхме да се смеем

De Fakto 03.10.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 258 Прегледа

Defakto.bg
Адв Емилия Недева

Доживяхме прокуратурата да обвини ВКС че дестабилизира съдебната власт и преследва политически цели, защото прилага закона съгласно неговата буква и дух като приема, че Сарафов няма право да изпълнява длъжността главен прокурор.

Ако не беше трагично, щяхме да се смеем.

Защото прокуратурата така се вживя в това публично да осъжда, да раздава присъди, да се счита непогрешима и вездесъща, че забрави кой олицетворява съдебната власт – именно съдът, чиято най-висша инстанция е ВКС.

Израз на пълния разпад на държавността са нападките, официализирани като становище на прокуратурата против съдебните актове, които основателно приемат, че правото на едно лице временно да заема длъжността главен прокурор, е ограничено по време. И с изтичането на този срок това лице вече не представлява прокуратурата. Както и да се прегрупират лицето и поддръжниците му.

Да се твърди, че съдебните актове на ВКС са политически оцветени е повече от възмутително на фона на ежедневните политически, икономически и други скандали, с които ни засипват от прокуратурата.

И на фона на признанието от времето на смяната на Гешев, че прокуратурата е под политическо влияние, по времето когато Сарафов беше заместник на Гешев и оглавяваше следствието.

Използването на правомощията на прокуратурата като бухалка срещу политически и икономически неудобни субекти се е превърнало в ежедневие, а днес прокуратурата обвинява съда в политически пристрастия, бранейки поредния главен прокурор, който иска да е вечен, както се оказаха вечни Висшият съдебен съвет и Инспекторатът му.

Понятията мандатност, морал, закон се оказват без съдържание според становището на българската прокуратура. И нека всички тези прокурорски послания бъдат добре запомнени от съда, за да постави той прокуратурата по всяко дело там – където й е мястото – като равна на подсъдимите и пострадалите страна, без да върши и работата на обвинението, както го прави в много процеси.

Защото фиаското на поръчковите дела го плащаме ние, с парите които могат да помогнат на инвалиди, деца и социално слаби граждани.

Допълнение:
Бих искала да припомня, че няма значение дали решението на Прокурорската колегия на ВСС, с което contra legem е прието Сарафов да продължи да бъде временно изпълняващ длъжността главен прокурор е оспорено или не пред ВАС. Когато един административен акт е нищожен, а решението на колегията е такова, всеки правораздавателен орган може инцидентно да установи нищожността му в хода на производството, което е висящо пред него. Това във връзка с твърденията, че щом решението на Прокурорската колегия не е отменено от ВАС, то Сарафов е отново изпълняващ длъжността. Няма как.

 

About De Fakto

Проверете също

Председателят на ВКС Галина Захарова: „Позицията“ на прокуратурата е непремерена и засяга престижа на съдебната власт.

Върховенството на закона е ценност от основно значение, необходима за доверието на гражданите в публичните …

Диан Иванов, на разпит за натиск пред прокурори: Искаха да излъжа, че подкупи са искани за „Продължаваме промяната“

Антон Славчев: Ще те затворя за девет месеца и като излезеш,  децатата ти няма да …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване