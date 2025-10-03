Атанаска Дишева: Всеки орган, до който Сарафов отправя искания, може да се позове на неговата нелегитимност и да не ги разглежда

„Всички органи, институции, които имат правомощието по един или друг повод да се произнасят по искания от главния прокурор, имат правомощието да направят това, което всъщност са направили двама съдии от ВКС в тези решения – да преценят дали искането, с което са сезирани, е допустимо, дали то е направено от орган, който по силата на закона е оправомощен с тази власт“ – това заяви пред БТВ съдия Атанаска Дишева, член на ВСС.

Тя разясни последиците от вчерашнните разпореждания на ВКС, с които съдът обяви, че Борислав Сарафов незаконно изпълнява длъжността обвинител №1, тъй като 6-месчният му мандат е изтекъл и той не може да иска възобновяване на наказателни дела.

„Обявеното публично разпореждане на Върховния касационен съд (ВКС), че Борислав Сарафов няма правомощията на изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор, не поражда преки последствия върху конкретните дела, но всяка институция, сезирана от Сарафов, във всеки конкретен случай може да възприеме същия подход и да не разглежда исканията му“. Дишева даде пример с правомощието на главния прокурор да иска имунитета на депутатите. След 21 юли, когато мандатът на Сарафов като и.ф. според ВКС е изтекъл, всяко искане на депутатски имунитет от негово име може да бъде преценено като недопустимо и Народното събрание да откаже да разглежда този въпрос.

„Главен прокурор ние отдавна нямаме. Имаше назначен на изпълняващ длъжността, чийто срок, по мое виждане, съвсем основателно Върховният касационен съд е приел, че е изтекъл на 21 юли„, каза Дишева.

Отдавна се очакваше подобно решение – дали от ВКС или от друг орган, който по някакъв повод е сезиран от господин Сарафов с претенцията да изпълнява длъжността главен прокурор, добави тя.

Тя обясни, че Прокурорската колегия, която определи и назначи Сарафов за и.ф. на два пъти се е произнесла, че прословутият 6-месечен срок, който изтече на 21 юли, не се отнася за него, защото е заварено положение, т.е. назначението му е преди промените в ЗСВ.

„Добре, че това (постановеното от ВКС – бел. ред.) най-после се случи, защото това безвремие, което беше установено, просто трябваше по някакъв начин да приключи“, изтъкна Дишева.