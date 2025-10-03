Диан Иванов, на разпит пред прокурори: Искаха да излъжа, че подкупи са искани за партия „Продължаваме промяната“

Антон Славчев: Ще те затворя за девет месеца и като излезеш, децатата ти няма да те познаят, ако не пишеш какво ти се каже. Инспекторите: Обвинението ти е е нарисуван0. И още: Като влезеш в ареста, не знаем на кого ще попаднеш и какво ще се случи с теб. На фона на безобразния натиск над Диан Иванов, оставиха в ареста общинските съветници, задържани с кмета на Варна (най-долу)

Бившият зам.кмет на Варна Диан Иванов, смятан за основен свидетел по делото срещу задържания кмет на Варна Благомир Коцев, е разказал пред прокуратурата за всички заплахи по време на разпита му от Кoмиcиятa зa пpoтивoдeйcтвиe нa ĸopyпциятa на 8 юли т.г. – това стана ясно по време на заседанието за мерките за неотклонение на задържаните общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

Нa 16 юли Ивaнoв обяви, че показанията му от 8 юли не могат да ce смята за валидни, защото са дададени под натиск от инспектори от КПК.

Нa 8 ceптeмвpи той повтори изявлението си и съобщи, че е още не е преразпитан, но вeднaгa cлeд ĸaтo e зaявил oфициaлнo пpeд пpoĸypaтypaтa, чe пoĸaзaниятa мy нe мoгaт дa ce cчитaт зa вaлидни, пoлyчи зaплaxи зa живoтa cи.

Дълго чаканият разпит на Иванов се е провел вчера, 2 октомври, в Софийска градска прокуратура, научи Дефакто.

Досега не беше яcнo защо paзcлeдвaщитe не paбoтят пo тoзи cюжeт, но бeздeйcтвиeто им обслужваше успешно задържането на Благомир Коцев и общинските съветници.

Какво разказва Диан Иванов на прокурорите?

По време на 7-8 часовия разпит на 8 юли в сградата на местното МВР от Диан Иванов се искало да излъже, че от кандидатите за обществени поръчки са искани пари, за да се финансира партия „Продължаваме промяната“.

Постоянно бил питан откъде идват пари в партията, обяснили му, че знаят за негова среща в София в ресторнта с Благомир Коцев, на която двамата говорели за парите на партията.

След като отговорил, че никога не е говорил с Коцев по такива въпроси, разбрал, че разследващите са недоволни, че искат да чуят нещо предватилно определено, а не онова, което действително се е случило.

Един от инспекторите го предупредил, че обвинението му е нарисуван0.

Иванов още не си давал сметка за ситуацията и продължавал да отрича онова, което му подсказвали , че трябва да каже. По едно време обаче т.нар. разследващи се изнервили и му заявили, че ще стане обвиняем, защото не иска да се спаси.

Един от инспекторите, говорел по вайбър и му дал телефона с думите : Ще говориш с Антон Славчев. Иванов чул глас от другата страна, който припознал като на Славчев. Гласът, който трябвало да е на шефа на КПК му заявил, че го следи от шест месеца,

знае и майчиното му мляко.

„Ще те затворя зад девет месеца и като излезеш децатата ти няма да те познаят, ако не пишеш каквото ти се каже“, заявил евентуалният Славчев.

Поискал да се свърже с адвоката си, но му казали, че сега е свидетел, но дойде ли адвокат – става обвиняем.

В стаята за разпит постоянно влизали и излизали хора. Накарали го да се обади и каже на сина си да не се прибира в къщи.

Детето, личало, че е много уплашено, защато успяло да каже на баща си, че тъкмо се прибира и пред дома им има много полиция.

За психическо въздейстиве, след известно време отново накарали бащата да се обади на исна си да продължава да се разхожда, било към 23 часа.

До края на вечерта синът му не бил допуснат у дома си.

Самият Иванов бил принуден да даде имена „на една две фирми“, на които Коцев „уговарял да се дават обеществени поръчки“. Когато заявил, че няма представа за това, като по филмите, един от инспекторите казва на Диан Иванов, че

като влезе в ареста, не знаят на кого ще попадне какво ще се случи с него.–

От думите, които чувал той изпитал страх за здравето и живота си, и за семейството си.

Убеждавали го, че от това, което подпише, зависи дали ще бъде свидетел или обвиняем.

По време 7-8 часовия разипит никой от разпитващите не му се представил.

Когато му дали протокола от разпита успял да види изречение в коет оби казал , че Коцев го е карал посочва фирмите, които да спечелят поръчките.

Не му позволил да прави корекции в протокола. Подписал протокола – не искал да става да обвиняем.

Прибрал се след полунощ.

На другия ден го повикали пак за разпит, и настояли да каже, че се е виждал с Пламенка Димитрова, бизнесдамата, печелила всички обществени поръчки по времето на кмета Портних, но сега загубила и дава показания срещу новия кмет Благомир Коцев.

Обработването се повторило, отново чул, че от това, което ще каже зависи процедуалното му качество.

Всичко , което казах, написах и пописах , не отговаря на истината, заявява бившият зам-кмет пред прокурорите. Уверил ги, че колегите в дирекциите в общината, които се занимават с обществени поръчки, са коректни професионалисти.

Bceĸи oпит дyмитe ми дa ce пpeдcтaвят ĸaтo oбвинeниe e мaнипyлaция, заключи по-рано Иванов.

Заседанието на делото с искане за промяна на мярката на неотклонение на Стефанов и Кателиев в по-лека продължава.

Двамата бяха задържани заедно с кмета на Варна Благомир Коцев по сведетелски показания на приемачката Пламенка Димитрова, че са й искали подкуп. Повдигнато им е обвинение за участие в организирана престъпна група с цел извършване на престъпления по служба, корупция и пране на пари, както и за поискан подкуп – 15% от обществена поръчка за 1,5 милиона лева за доставка на храна за хора в неравностойно положение в дом във Варна.

През юли след над 10-часово заседание Софийският апелативен съд потвърди за постоянно ареста кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници от „Продължаваме промяната“. (ПП) Йордан Кателиев и Николай Стефанов, а пусна бизнесменът Ивайло Маринов срещу подписка.

За Стефанов и Кателиев бизнес дамата Пламенка Димитрова твърди, че са били активната страна в искането на подкупи от нея, за да продължи да печели обществени поръчки за доставка на храна. Тя спомена и името на Асен Василев като човек от ПП, който знаел за схемата, а това послужи делото да бъде иззето от Варна и предастяване на СГС.

Според нея двамата общинари действали от името на Благомир Коцев. Когато през юли апелативните съдии задържаха кмета Коцев заявиха, че няма доказателства кметът да е участвал в схема за подкупи, но бил длъжен да знае, че тя същетвува и затова ще остане в ареста.

Пред съда днес прокуратурата поиска да не бъдат зачитани новите показания на Диан Иванов.

Адвокат Ивайло Костов, защитник на Кателиев, отговори, че показанията на Иванов са огромен скандал и очаква прокуратурата сама да поиска пускането на задържаните от ареста.