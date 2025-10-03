Ина Лулчева: Щом ВКС не се подчинява на прокуратурата, ще бъде заклеймен! Докога адвокатите ще мълчат?

Прокуратурата, за която Б. Сарафов призна преди две години, че е под политическо влияние, обвинява ръководството на ВКС, че обслужва политически цели!

Това го твърди прокуратурата, която отгледа „Осемте джуджета“, „Нотариуса“, а и последния скандал – несъстоялото се дело за милионите в чували, „Хемусгейт“.

Това е прокуратурата, която обвинява кмета на Варна и зам.кмета на София и настоява да са в арест на основание на Една жена каза и за корупция, но без движение на пари!

И която поощрява беззаконието в действията на Комисията за противодействие на корупцията.

Критикувала съм съдебни решения, но с правни аргументи. Твърдяла съм политически характер на дела, но по юридически критерии.

Адвокатите боравим само със словото си, с познанията си, а насреща е прокуратурата, която упражнява безконтролна власт, като включително си избира кой закон да спазва и кой не, кого да обвини, защото не е доказал, че е невинен, а кого да „покрие“.

И демонстрира, че за нея няма граници – щ – ще го заклеймим и поругаем! А дали пък няма сега да се образуват и дела срещу съдии?

Някоя жена да е казала нещо и за тях? Правото е погазено.

И ние, адвокатите, докога ще търпим това? Докато станем напълно излишни?

ПП. Това написа в профила си във Фейсбук адв. Ина Лулчева по повод бурната реакция на ПРБ срещу разпорежданията на ВКС, че Борислав Сарафов не е и.ф. главен прокурор след 21 юли, когато му изтече срока. Прокуратурата е недоволна , че най-висшата съдебна инстанция, не е съгласна с тълкуването на закона от Прокурорската колегия на ВСС, което пряко обслужва и.ф.главен прокурор.

Вероятно в ПРБ знаят какво политическо обслужване, щом са стигнали до извода, че ръководството на ВКС преследвало политически цели (!) и искало да дискредитира прокуратурата, докато и.ф. Сарафов е в Хага. А защо е в Хага, като му е изтекъл мандата?!

Дават ли си сметка в прокуратурата сметка, че сътвориха голям скандал, който ще се разчуе из Европа за срам на България и ще започнат да тежат на политическите си благодатели? А те неведнъж са показвали, че без милост и със замах се прощават с протежетата си!