Ина Лулчева: Щом ВКС не се подчинява на прокуратурата, ще бъде заклеймен! Докога адвокатите ще мълчат?

De Fakto 03.10.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 405 Прегледа

Адв. Ина Лулчева

Прокуратурата, за която Б. Сарафов призна преди две години, че е под политическо влияние, обвинява ръководството на ВКС, че обслужва политически цели!

Това го твърди прокуратурата, която отгледа „Осемте джуджета“, „Нотариуса“, а и последния скандал – несъстоялото се дело за милионите в чували, „Хемусгейт“.

Това е прокуратурата, която обвинява кмета на Варна и зам.кмета на София и настоява да са в арест на основание на Една жена каза и за корупция, но без движение на пари!

И която поощрява беззаконието в действията на Комисията за противодействие на корупцията.

Критикувала съм съдебни решения, но с правни аргументи. Твърдяла съм политически характер на дела, но по юридически критерии.

Адвокатите боравим само със словото си, с познанията си, а насреща е прокуратурата, която упражнява безконтролна власт, като включително си избира кой закон да спазва и кой не, кого да обвини, защото не е доказал, че е невинен, а кого да „покрие“.

И демонстрира, че за нея няма граници – щ – ще го заклеймим и поругаем! А дали пък няма сега да се образуват и дела срещу съдии?

Някоя жена да е казала нещо и за тях? Правото е погазено.

И ние, адвокатите, докога ще търпим това? Докато станем напълно излишни?

ПП. Това написа в профила си във Фейсбук адв. Ина Лулчева по повод бурната реакция на ПРБ срещу разпорежданията на ВКС, че Борислав Сарафов не е и.ф. главен прокурор след 21 юли, когато му изтече срока. Прокуратурата  е недоволна ,  че   най-висшата съдебна инстанция, не е съгласна с тълкуването на закона от  Прокурорската колегия на ВСС, което  пряко обслужва и.ф.главен прокурор.

Вероятно в ПРБ знаят какво политическо обслужване, щом са стигнали до извода, че  ръководството на ВКС преследвало политически цели (!) и искало да дискредитира прокуратурата,  докато и.ф. Сарафов е в Хага.  А защо е в Хага, като му е изтекъл мандата?!

Дават ли си сметка в прокуратурата сметка, че сътвориха голям скандал, който ще се разчуе из Европа за срам на България и ще започнат да тежат на политическите  си благодатели?   А те  неведнъж  са показвали, че без милост и със замах се прощават с протежетата си!

