Последни новини
Home / Законът / Крум Зарков: Казусът „Сарафов“ показа на „голо“ Властта на беззаконието и характера на безправовата държава

Крум Зарков: Казусът „Сарафов“ показа на „голо“ Властта на беззаконието и характера на безправовата държава

De Fakto 03.10.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 187 Прегледа

Defakto.bg

Какво ще работи този главен прокурор, който Борисов счита за законен, а  ВКС не го приема за такъв?

Крум Зарков, бивш служебен министър на правосъдието

Конституционната криза, която предизвикаха Висшият съдебен съвет (ВСС) и Сарафов с отказа си да се подчинят на закона не започна вчера, а в края на  юли.

Върховният касационен съд (ВКС) просто констатира следствие от тази криза – а именно, че незаконният главен прокурор не може да осъществява ключови правомощия.

Продължаващото упорство на самия Сарафов, който впряга прокуратурата и Асоциацията на прокурорите да твърдят, че постановеното от ВКС няма кой знае какво значение, е висша степен на безотговорност и гарантира неизмерими негативни последици, както за цялата съдебна система, така и вероятно по конкретни дела.

Защитата, която Бойко Борисов оказа днес на узурпиращия функциите главен прокурор с думите “аз мисля, че е законен” (виж най-долу) пренася политическата отговорност за колапса на основен механизъм на държавното управление върху него и партията му, която, апропо, е излъчила бездействащите по темата премиер и министър на правосъдието.

Обясненията, че само Върховният административен съд (ВАС) може да отмени незаконосъобразното решение на ВСС, са формално верни, но няма да им свършат работа.

Първо, защото самият ВАС е в същата ситуация като прокуратурата по отношение на своя председател.

Второ, защото това, че никой не го е сезирал за да ги отмени, не означава, че въпросните актове са законни – а когато съзнателно нарушаваш закона, носиш и друг тип отговорност.

И трето, защото е правно и житейски абсурдно шефът на прокуратурата – институция, чиято работа е да доказва твърденията си пред наказателния съд – да не е признат за законен от Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд.

Какво ще работи този главен прокурор, който Борисов счита за законен, като ВКС не го приема за такъв?

Ситуацията на Сарафов е невъзможна и неудържима, но вкопчвайки се в поста си, той носи и ползи.

Предварително дискредитираната прокурорска колегия на ВСС окончателно бе разобличена като некомпетентна и/или зависима:

първо от съдийската колегия на същия орган (която не последва абсурдното й тълкувание), а след това от ВКС, който има правомощие да го отхвърли в конкретни случаи и го направи категорично. Прокуратурата се показа в пълния си “блясък” и с това, че

сред близо 1500-те ни прокурори не се намери нито един да възроптае пред очевидното закононарушение.

Борисов пък се изяви като основен пазител на незаконното статукво в неразрушим съюз с мълчаливия по въпроса Пеевски.

Пред гражданството се показа на голо Властта на беззаконието и доказа характера на безправовата държава. Каква друга може да е страна, в която прокурори и водещи политици не се интересуват ни от закон, ни от съд?

Остава въпросът за реакцията.

Разчита се на липсата на мобилизация на гражданската енергия, понеже в съзнанието на властимащите, изразено най-ясно от ДПС – Ново начало, “мина времето, в което протести сваляха правителство”.

 Казусът “Сарафов” има потенциал да опровергае тази сентенция. Стискам му палци!

 

Според Борисов: Сарафов е законен главен прокурор

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов заяви  пред журналисти в кулоарите на парламента, че  Борислав Сарафов е законен главен прокурор.
Той отказа да тълкува разпорежданията на Върховния касационен съд от вчера, според които от 21 юли Сарафов вече не е изпълняващ функциите главен прокурор, тъй като е изтекъл задължителния срок,  който Борисов, Пеевски  и останалите 238 депутати гласувава  в съдебния закон.
„Не коментирам съдиите и прокурорите. Те са независими. Могат да говорят, да правят каквото искат. В смисъл не каквото искат, а неслучайно е казано – в името на закона и по тяхно вътрешно убеждение. Така са преценили, така са казали. Аз мисля, че Борислав Сарафов е законен главен прокурор“, заяви лидерът на ГЕРБ.
Не беше питан защо е на различно мнение от върховните съдии.  Но ние си знаем, нали така, г-н Борисов?  И днес, ако не знае, ще му кажем, че парламентът гласува нови основания за отмяна на прокурорските постановления от главния прокурор, с които са прекратени наказателни дела.  А такива, дал Бог – много, нали г-н Борисов!

About De Fakto

Проверете също

Позиция на АПБ: Прокурорската колегия на ВСС определя кой е и.ф. главен прокурор и само ВАС може да промени това

Публични внушения в противоположен смисъл, създават риск от правен хаос, заявяват  от Асоциацията на прокурорите …

Параламентът гласува в НПК нови основания за главния прокурор да отменя прекратени наказателни производства

Парламентът прие на първо четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които се въвеждат изрични …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване