Опозицията: Всеки фиш и нареждане за заплати, подписан от Сарафов след 21 юли, е незаконен и може да бъде оспорен

Правосъдният министър трябва да оспори решението на прокурорската колегия за и.ф. главен прокурор

Трайното решение на кризата в съдебната власт е нов ВСС, но избран не по сегашните правила, заявиха от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) пред медиите в парламента.

Според председателя на ДСБ Атанас Атанасов след вчерашното становище на Върховния касационен съд (ВКС) по отношение на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов сме в специфична криза в съдебната власт. В тази връзка ПП-ДБ са тотови със законопроект и отделно от това предлагат и действия за излизане от кризата, каза той.

За да бъде решена кризата, министърът на правосъдието трябва да спре да се крие и да свика пленума на ВСС и да постави тази точка за разглеждане, обясни Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“.

Друга стъпка е правосъдният министър да оспори решението на прокурорската колегия на ВСС, каквото право има, по думите на депутата.

Ние сме внесли промени в Закона за съдебната власт, с които да се гарантира, че изборът на ВСС ще бъде прозрачен, ще бъдат избрани хора, които не са зависими, този нов ВСС трябва да е без квота на Пеевски, добави съпредседателят на „Да, България“.

От „Продължаваме промяната“ изпратиха сигнал до специалния прокурор за разследване на главния прокурор, до Софийската градска прокуратура, до директора на АДФИ и до председателя на Сметната палата за евентуално незаконно разпореждане с държавни средства от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. От паритята твърдят, че след становището на ВКС, че Сарафов не е и.ф. главен прокурор от месец юли, той е нарушил закона, като е разпоредил раздаването на заплати в системата на държавното обвинение.

Според председателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заради становището на ВКС в момента прокурорите не могат да си получават заплатите, бонусите.

Всеки фиш, нареждане за заплати, подписан от Сарафов след 21 юли, е незаконен, обясни той.

Виждаме, че има върховен български съд, който е казал, че от юли нямаме и.ф. главен прокурор, няма как действията с разпореждане на пари да са законни, добави председателят на „Продължаваме промяната“.

Съдебната система действа само тогава, когато ѝ се натисне копчето, така лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира ситуацията около Борислав Сарафов.

Той припомни, че още февруари са обявили, че България няма главен прокурор и това е причината да откажат да дадат доброволно поисканите имунитети на 4-ма депутати от „Възраждане“.

„За мен решението в тази ситуация е просто – очевидно на Пеевски, който контролира Сарафов, вече му е неудобен и иска да го смени. Просто прекалено бързо започнаха да се изхабяват марионетките в последните няколко години, което е може би единственото хубаво нещо на политическата криза в България. Защото ако бяхме стабилно в блатото, вероятно тези хора щяха да изкарат не един, а поредица от мандати„, коментира Костадинов.

Във връзка с промените в закона за Националната служба за охрана (НСО), с които се отнема правото на президентската администрация да използва служебни автомобили на НСО, Божидар Божанов посочи, че и депутати не трябва да се возят в коли на службата. Внесохме такова предложение между двете четения и то беше отхвърлено вчера от вътрешната комисия, обясни депутатът.

По думите му президентската администрация, както и всяка друга, трябва да се придвижва пеш или с градския транспорт, но начинът, по който се прави – без алтернатива, бюджетна оценка, е демонстрация.

Ние в демонстрации между Пеевски и президента не участваме, категоричен е Божидар Божанов.