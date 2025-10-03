Последни новини
Home / Законът / Параламентът гласува в НПК нови основания за главния прокурор да отменя прекратени наказателни производства

Параламентът гласува в НПК нови основания за главния прокурор да отменя прекратени наказателни производства

De Fakto 03.10.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 478 Прегледа

Defakto.bg

Парламентът прие на първо четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които се въвеждат изрични основания, при които главният прокурор да може да отменя постановления за прекратяване на наказателни производства. Измененията са внесени от Министерския съвет и бяха одобрени със 160 гласа „за“, без „против“ и с 20 „въздържал се“, съобщи БНР.

Предвижда се намесата на главния прокурор да става при установяване на неистински доказателства, престъпление от страна на прокурор или разследващ орган във връзка с участието в наказателното производство, неизвестни на прокурора обстоятелства или доказателства от съществено значение за делото, решение на Европейския съд по правата на човека за нарушение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи във връзка със съответното производство.

Със законопроекта на правителството се изпълняват поети ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и заложени цели в Програмата за управление на Република България за периода 2025 г. – 2029 г.

Създава се правна възможност за разделяне на делото в съдебна фаза в изпълнение на решения на Европейския съд по правата на човека, както и за преодоляване на практически трудности в съдебната фаза на процеса.

С промените се дава възможност на пострадалите или техните наследници да искат от съда ускоряване на наказателното производство и преди да е повдигнато обвинение, ако е изтекла повече от една година от образуването на досъдебното производство и за това време никой не е привлечен като обвиняем.

Разширява се съдебният контрол при прекратяване или спиране на разследвания от прокурор. В тези случаи към съда могат да се обърнат държавният орган, подал сигнал за разследваното престъпление, както и Комисията за противодействие на корупцията, Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата дори ако разследването не е по техен сигнал.

Депутатите приеха на първо четене и законопроекта за изменение на НПК, внесен от Димитър Гърдев („Има такъв народ“) и група народни представители, със 163 гласа „за“ и 20 „въздържал се“. С промените се цели в НПК да се отрази девоенизацията на служителите в Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР), което е станало през 2015 г. със Закона за ДАР.

Предвижда се делата за престъпления, извършвани от служители в ДАР, да не бъдат подсъдни на военните съдилища. Неприключилите производства до влизането на измененията на закона в сила се предлага да бъдат довършени по досегашния ред.

About De Fakto

Проверете също

Крум Зарков: Казусът „Сарафов“ показа на „голо“ Властта на беззаконието и характера на безправовата държава

Какво ще работи този главен прокурор, който Борисов счита за законен, а  ВКС не го …

Позиция на АПБ: Прокурорската колегия на ВСС определя кой е и.ф. главен прокурор и само ВАС може да промени това

Публични внушения в противоположен смисъл, създават риск от правен хаос, заявяват  от Асоциацията на прокурорите …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване