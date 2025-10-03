Президенът: Лошата новина за управляващите е, че обществото започва да реагира на ширещия се произвол

Share Facebook

Обществото вече започва да реагира на ширещия се произвол. Лошата новина за управляващите е, че това е само началото. Убеден съм, че битката за демокрацията ще бъде спечелена от свободните българи. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти.

По повод двете разпореждания на Върховния касационен съд, че Борислав Сарафов с прекратени правомощия на и. ф. главен прокурор след 21 юли т.г. и не може да сезира валидно съда, президентът Румен Радев посочи, че съдът явно се произнася по закона, който е ясен с условията и сроковете, при които тази дръжонст може да се изпълнява само временно.

„Крайно време е нашата съдебна система да бъде така организирана, че да има истинско върховенство на правото, а не върховенство на силовия натиск върху съдебната система“, подчерта държавният глава и даде пример с политическите арести на кметове на опозицията и смачкването на дела за грабежа на „Хемус“, защото са неудобни за някои.

Запитан за решението на народните представители да приемат още на днешното си заседание промените в Закона за ДАНС и на второ четене, президентът посочи, че бързат от страх.

Затова им трябва ДАНС, защото ако не бяха промените през 2021 г. нищо от тези скандали, които сега излизат наяве, нямаше да се знае, заяви още Румен Радев.

„Не отговарям за параноята на някои хора. Има си специален раздел в психологията“, заяви Румен Радев, запитан за призивите да излезе от президентската институция. Моят устав е Българската конституция и аз ще я отстоявам докато съм президент. Нека това да бъде ясно, подчерта държавният глава във връзка с изказванията, че готви политическа партия и се пишат политически устави в президентската институция.

В отговор на въпрос за законопроектите, които предвиждат промени при назначаването на председателите на Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Технически операции“ и Държавна агенция „Разузнаване“ президентът Радев посочи, че те окончателно ще подчинят службите на политическите цели на управляващите и ще бъдат употребени от тях. Не само за манипулации по избори, за прикриване на кражби и грабеж, но и за създаване на компромати срещу неудобните и задушаване на всяка възможна опозиция, посочи президентът.

Румен Радев напомни събитията от 2013 г., когато българските граждани въстанаха срещу назначаването на Делян Пеевски за председател на ДАНС. „Сега същият този Пеевски взема службите на абордаж с присъдружните му партии“, подчерта той и допълни че законодателните промени за службите рушат баланса между институциите. „Помните как „сглобката“ похити Конституцията. Пеевски оглозгва това, което е останало от нея, както оглозгва и политически партии – първо ДПС, сега е ГЕРБ, наред са и други“, допълни президентът Радев. На въпрос как ще реагира, ако промените бъдат окончателно приети, държавният глава посочи, че очаква да реагират българските граждани, защото това е удар по демокрацията, който ще има дългосрочни негативни последици.

Той посочи още, че партия ГЕРБ е представила през 2013 г. мотивирани предложения за това, че правомощията за назначенията в службите трябва да се върнат при президента и постави въпроса какво се е променило сега, за да се отричат сами от тях.