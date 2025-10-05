Последни новини
Home / Законът / Без обявление прокуратурата е внесла обивнителни актове в съда срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Без обявление прокуратурата е внесла обивнителни актове в съда срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

De Fakto 05.10.2025 Законът Напишете коментар 109 Прегледа

Defakto.bg

Бившият лидер на ПП Кирил Петков и съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов вече са обвиняеми, след като прокуратурата е внесла на 1 октомври в Софийския градски съд обвинителни актове.

Кирил Петков е обвинен в опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета „Денков“ Александър Йоловски.

Обвинението срещу Божидар Божанов е, че като министър на електронното управление и възложител на обществена поръчка е нарушил служебните си задължения по Закона за защита на класифицираната информация.

Фактът, че прокуратурата е внесла обвинителни актове срещу Кирил Петков и Божидар Божанов стана известен едва днес след постове на двамата в социалните мрежи, съобщи БНР.

Според Кирил Петков  става дума за политическа репресия, поръчана от Делян Пеевски. Бившият лидер на „Продължаваме промяната“ написа във Фейсбук:

„Прокуратурата с незаконния си началник е внесла обвинението в съда срещу мен и Божанов тихомълком на 1 октомври“.

Божидар Божанов също реагира в социалните мрежи с думите:

„Това не е правова държава и не е нормална политика. Това са случайни и зависими хора, облечени в прокурорски тоги и мутри, облечени във власт“.

През април т.г. при оспорване  от Петков и Божанов на наложените им парични гаранции от по 10 000 лева, съдия от СГС  потвърди мерките с култовия мотив, че няма опасност  да се укрият, но cъщecтвyвa oпacнocт дa извъpшaт нoвo пpecтъплeниe, защото били депутати,  имaли тecни вpъзĸи c oтгoвopни cлyжитeли oт вcичĸи вeдoмcтвa, вĸлючитeлнo  и „cилoви и тaĸивa,  cвъpзaни c нaциoнaлнaтa cигypнocт“.  Именно това улеснявало  възмoжнocттa им зa  ĸoнтaĸти c лицa oт opгaнитe  oт paзcлeдвaнeтo,  нa ĸoитo дa oĸaзвaт влияниe,  а тoвa пpaвел peaлeн pиcĸa да извършат ново пpecтъплeниe,  заключи бившият спецсъдия  Силвия Русева.

Така разбрахме какво мисли  cъдът зa oбщecтвeнaтa oпacнocт  нa нapoдния пpeдcтaвитeл и зa интeгpитeтa нa  paзcлeдвaщитe opгaни в дъpжaвaтaтa, ĸoитo, cпopeд спецcъдиятa,  ce пoддaвaт  нa oбpaбoтĸa.

About De Fakto

Проверете също

Симона Велева, председател на СЕМ: В държавата на и.ф. никой не носи отговорност за нищо и това разгражда държавността

Вчера проследих много внимателно сваленото и в последствие качено на кмета Терзиев интервю в БНТ, …

„Правосъдие за всеки “ настоява прокурорската колегия да избере нов и.ф. главен прокурор за следващите 6 месеца

За първи път в новата демократична история на България наричащият себе си главен прокурор и …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване