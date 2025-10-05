„Правосъдие за всеки “ настоява прокурорската колегия да избере нов и.ф. главен прокурор за следващите 6 месеца

Последни новини
05.10.2025

За първи път в новата демократична история на България наричащият себе си главен прокурор и подчинената му прокуратура се противопоставят рязко, агресивно и директно на съда.  Това е Върховният касационен съд – най-висшият съд в държавата, съдът по правото, последната инстанция във всички съдебни спорове.

Съгласно конституционната норма на чл. 117 ал. 2 съдебната власт е независима и неин основен носител е съдът. В този смисъл да наричаш становище на Наказателната колегия на ВКС „информационна бележка, която не поражда правни последици“ по отношение на Борислав Сарафов и прокурорската колегия на ВСС, е проява на изключителен правен нихилизъм с опасни за държавата последици.

Зад прокуратурата на Република България очевидно стои мнението на самия Сарафов, понеже Общо събране на прокурорите в страната не е провеждано, нито има данни това да е съгласувано.

Най-опасни в становището са думите: „Ръководството на ВКС въвлича институцията в опит за постигане на нелегитимни цели в разрез с конституционното им задължение за укрепване на правовия ред и върховенство на закона“, които директно атакуват председателя и цялото ръководство на съда и са опит за дискредитация на съдебната система. Те силно наподобяват думите на бившия главен прокурор Иван Гешев: „Политическият боклук трябва да бъде изметен от Народното събрание“, заради които същият бе свален от поста си от този Висш съдебен съвет.

Действията на Борислав Сарафов са недопустими за правовата държава и са опит за мащабен натиск върху всички съдии, като така се оспорва суверенното правомощие на наказателните съдии от ВКС да изпълняват конституционната си задача, както правилно посочва в своята позиция председателят на ВКС съдия Галина Захарова.

Затова настояваме членовете на прокурорската колегия на ВСС, които в разрез със закона поддържат абсурдното становище, че Сарафов е в заварено положение и има право да остане на поста си безсрочно след 21 юли тази година, да се съберат незабавно. И с оглед на становището на Наказателната колегия на ВКС за нищожността на всички действия и актове на Сарафов след тази дата да изберат друг изпълняващ функциите главен прокурор за следващия период от 6 месеца.

Ако следващата седмица това не се случи, Инициатива „Правосъдие за всеки“ е в правото си да предприеме всички възможни действия за привеждане на ръководството на съдебната власт в съответствие с Конституцията, закона, демократичните стандарти и европейските критерии за независимост на съда и върховенство на правото.

Същевременно заявяваме, че Народното събрание и ВСС са длъжни незабавно да открият процедурата за избор съответно на парламентарната и професионалните квоти в следващия Висш съдебен съвет, така че да може да се състои законен избор на новите главен прокурор и председател на Върховния административен съд и да нямаме нелегитимна съдебна система.

