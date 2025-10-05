Последни новини
Home / Гостува ни / Симона Велева, председател на СЕМ: В държавата на и.ф. никой не носи отговорност за нищо и това разгражда държавността

Симона Велева, председател на СЕМ: В държавата на и.ф. никой не носи отговорност за нищо и това разгражда държавността

De Fakto 05.10.2025 Гостува ни, Законът Напишете коментар 84 Прегледа

Симона Велева, председател на СЕМ, юрист

Вчера проследих много внимателно сваленото и в последствие качено на кмета Терзиев интервю в БНТ, както и реакциите и редакциите покрай него.

За жалост не за пръв път телевизията сваля или реже думи, които не е могла да проконтролира в ефир за онлайн ползване. Подобни действия подкопават доверието не само в БНТ, а в медиите изобщо.

Проблемът е по-дълбок и той е свързан с легитимността на това ръководство на БНТ и съмненията в телевизията по отношение на тяхната обективност. То повече от 3 години стои извън мандат, което е формално законно, но нелегитимно.

Същевременно, миналата седмица ни спряха процедурата за избор на нов генерален директор, след като не успяха да ни окажат натиск.

Кризата и недоверието в БНТ само ще се задълбочават. Има партии и отскоро цели институции, чиито достъп до БНТ е напълно или чувствително орязан и това се вижда.

Ще повдигна тези въпроси идната седмица на изслушването на изпълняващия функциите генерален директор, за да може публично да се отговори, а СЕМ ще продължи да полага усилия за законен избор на генерален директор и управителен съвет в мандат, защото в държавата на и.ф. никой не носи отговорност за нищо и това разгражда самата тъкан на държавността, създава чувството, че “тука е така” и девалвира самото социално доверие.

